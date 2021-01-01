Главная > Сравнения CPU > Core i7 10700K vs Core i5 12400

Intel Core i7 10700K против i5 12400

Intel Core i7 10700K
VS
Intel Core i5 12400
Intel Core i7 10700K
Intel Core i5 12400

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц или i5 12400 с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12400 and 10700K
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 48% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • На 31 ГБ/c (68%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 10700K
1318
Core i5 12400 +29%
1696
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10700K +4%
12798
Core i5 12400
12247
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10700K и i5 12400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i7-10700K i5-12400
Сокет LGA-1200 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.8 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 192 192
TMUs 24 48
ROPs 3 24
Вычислительные блоки 24 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 10700K +9%
0.38 терафлопс
Core i5 12400
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10700K Сайт Intel Core i5 12400
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
4 (28.6%)
10 (71.4%)
Всего проголосовало: 14

Конкуренты

1. Intel Core i9 10900K и Intel Core i7 10700K
2. AMD Ryzen 7 3700X и Intel Core i7 10700K
3. AMD Ryzen 7 5800X и Intel Core i7 10700K
4. Intel Core i7 10700 и Intel Core i7 10700K
5. Intel Core i7 9700K и Intel Core i7 10700K
6. AMD Ryzen 7 5800X и Intel Core i5 12400
7. Intel Core i5 10400 и Intel Core i5 12400
8. Intel Core i9 11900K и Intel Core i5 12400
9. Intel Core i5 12600K и Intel Core i5 12400

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 12400 или i7 10700K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры