Что лучше: Intel Core i7 10750H на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или AMD Ryzen 5 4600H на 3 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.