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Intel Core i7 11800H против i5 1335U

Intel Core i7 11800H
VS
Intel Core i5 1335U
Intel Core i7 11800H
Intel Core i5 1335U

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или i5 1335U с 10-ядрами на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1335U and 11800H
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • Имеет на 12288 КБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
Причины выбрать Intel Core i5 1335U
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 11800H
1496
Core i5 1335U +15%
1718
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11800H +66%
12162
Core i5 1335U
7308
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 11800H
3115
Core i5 1335U +11%
3453
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11800H +24%
21025
Core i5 1335U
16991
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11800H
1542
Core i5 1335U +10%
1698
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11800H +18%
8812
Core i5 1335U
7487
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11800H и i5 1335U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 мая 2021 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Raptor Lake
Номер модели i7-11800H i5-1335U
Интегрированная графика UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Iris Xe Graphics (80EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 2
Потоков 16 4
Частота 1.9-2.3 ГГц 1.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер - 8
Потоков - 8
Частота - 0.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.4 ГГц
Общее
Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19-23x 13x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 12-15 Вт
Макс. TDP (Boost) - 55 Вт
Сокет BGA-1787 BGA-1744
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 256 640
TMUs 16 40
ROPs 8 20
Вычислительные блоки 32 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 11800H
0.742 терафлопс
Core i5 1335U
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR4-3200 - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 51.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11800H Сайт Intel Core i5 1335U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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