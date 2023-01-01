Intel Core i7 11800H против i5 1335U
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11800H на 1.9-2.3 ГГц или i5 1335U с 10-ядрами на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
- Имеет на 12288 КБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
Причины выбрать Intel Core i5 1335U
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1496
Core i5 1335U +15%
1718
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11800H +66%
12162
7308
Passmark CPU (одноядерный)
3115
Core i5 1335U +11%
3453
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 11800H +24%
21025
16991
Geekbench 5 (одноядерный)
1542
Core i5 1335U +10%
1698
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11800H +18%
8812
7487
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|11 мая 2021
|3 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i7-11800H
|i5-1335U
|Интегрированная графика
|UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Iris Xe Graphics (80EU)
Процессор
|Ядер
|8
|2
|Потоков
|16
|4
|Частота
|1.9-2.3 ГГц
|1.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|-
|8
|Потоков
|-
|8
|Частота
|-
|0.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.4 ГГц
|Количество ядер
|8
|10
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|19-23x
|13x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|12-15 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|-
|55 Вт
|Сокет
|BGA-1787
|BGA-1744
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1250 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|640
|TMUs
|16
|40
|ROPs
|8
|20
|Вычислительные блоки
|32
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|- DDR4-3200
| - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|51.2 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11800H
|Сайт Intel Core i5 1335U
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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