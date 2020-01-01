Что лучше: Intel Core i7 1185G7 на 3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i7 1165G7 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.