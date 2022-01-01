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Intel Core i7 1255U против i3 1215U

Intel Core i7 1255U
VS
Intel Core i3 1215U
Intel Core i7 1255U
Intel Core i3 1215U

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1255U на 1.7 ГГц или i3 1215U с 6-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1215U and 1255U
Причины выбрать Intel Core i7 1255U
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1255U +37%
7509
Core i3 1215U
5479
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1255U +19%
13594
Core i3 1215U
11445
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1255U +51%
6962
Core i3 1215U
4616
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1255U и i3 1215U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Alder Lake-U
Номер модели i7-1255U i3-1215U
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics (64EU)

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 12 8
Частота 1.7 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 17x 12x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 10МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 12-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 24 16
Вычислительные блоки 96 64
TGP 15 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1255U
1.69 терафлопс
Core i3 1215U
1.43 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1255U Сайт Intel Core i3 1215U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Intel Core i7 12700H или i7 1255U
2. Apple M1 или Intel Core i7 1255U
3. Intel Core i5 1235U или i7 1255U
4. Intel Core i5 1240P или i7 1255U
5. AMD Ryzen 7 5825U или Intel Core i7 1255U
6. AMD Ryzen 5 5500U или Intel Core i3 1215U
7. AMD Ryzen 3 5300U или Intel Core i3 1215U
8. Intel Core i5 1235U или i3 1215U
9. Intel Core i5 1245U или i3 1215U
10. AMD Ryzen 3 5425U или Intel Core i3 1215U

Комментарии

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