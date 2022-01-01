Intel Core i7 12650H против i7 11370H
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 12650H на 2.3 ГГц или i7 11370H с 4-ядрами на 3.0-3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12650H
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1762 и 1426 баллов
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
- На 22% ниже чем у Core i7 12650H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1533
Cinebench R23 (многоядерный)
5723
Passmark CPU (одноядерный)
3060
Passmark CPU (многоядерный)
12294
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12650H +23%
1773
1438
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12650H +117%
10625
4891
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Tiger Lake H35
|Номер модели
|i7-12650H
|i7-11370H
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (64EU)
|Iris Xe Graphics 96
Производительность
|Количество ядер
|10
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|3.0-3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|30-33x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|28-35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (64EU)
|Intel Iris Xe Graphics 96
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1350 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|768
|TMUs
|32
|48
|ROPs
|16
|24
|Вычислительные блоки
|64
|96
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12650H
|Сайт Intel Core i7 11370H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|16
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