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Intel Core i7 12700 против Apple M2 Pro

Intel Core i7 12700
VS
Apple M2 Pro
Intel Core i7 12700
Apple M2 Pro

Что лучше: десктопный Intel Core i7 12700 на 2.1 ГГц или ноутбучный Apple M2 Pro на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 12700
Причины выбрать Intel Core i7 12700
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • На 128 ГБ/c (167%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1983 и 1737 баллов
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700 +13%
1877
M2 Pro
1661
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700 +31%
19575
M2 Pro
14898
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700
3918
M2 Pro
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700
31032
M2 Pro
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700
1735
M2 Pro +14%
1975
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700
13058
M2 Pro +11%
14531
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700 и Apple M2 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 1 января 2022 1 июня 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake Apple M2
Номер модели i7-12700 -
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Apple M2 Pro GPU (19-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 8
Частота 2.1 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 4
Потоков 4 4
Частота 1.6 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 12
Количество потоков 20 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 21x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 40 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 180 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Apple M2 Pro GPU (19-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1344 МГц
Шейдерные блоки 256 2432
TMUs 16 152
ROPs 8 76
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 35 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12700
0.78 терафлопс
M2 Pro
6.8 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, DDR5-4800 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700 -
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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