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Intel Core i7 13700 против i5 13400

Intel Core i7 13700
VS
Intel Core i5 13400
Intel Core i7 13700
Intel Core i5 13400

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700 на 2.1 ГГц или i5 13400 с 10-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13400 and 13700
Причины выбрать Intel Core i7 13700
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700 +13%
2038
Core i5 13400
1809
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700 +74%
28540
Core i5 13400
16434
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 13700 +13%
4381
Core i5 13400
3871
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700 +31%
34742
Core i5 13400
26472
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700 и i5 13400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 3 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i7-13700 i5-13400
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 730

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 2.1 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 1.5 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.3 ГГц
Общее
Количество ядер 16 10
Количество потоков 24 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 219 Вт 148 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 48
ROPs 8 24
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 13700
0.78 терафлопс
Core i5 13400
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 89.6 ГБ/c

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700 Сайт Intel Core i5 13400
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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