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Intel Core i7 1370P против Apple M1

Intel Core i7 1370P
VS
Apple M1
Intel Core i7 1370P
Apple M1

Что лучше: 14-ядерный десктопный Intel Core i7 1370P на 1.9 ГГц или ноутбучный Apple M1 с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 1370P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 1370P
Причины выбрать Intel Core i7 1370P
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Apple M1
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1370P
н/д
Apple M1
1529
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1370P
н/д
Apple M1
7822
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1370P
н/д
Apple M1
3748
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1370P
н/д
Apple M1
14335
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1370P
1729
Apple M1 +3%
1775
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1370P +33%
10346
Apple M1
7775
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1370P и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 4 января 2023 20 ноября 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M1
Номер модели i7-1370P -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Apple M1 GPU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 4
Потоков 12 4
Частота 1.9 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота - 2.1 ГГц
Общее
Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 8
Частота шины 100 МГц -
Множитель 19x -
Кэш 1-го уровня - 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 14 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Apple M1 GPU
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 768 1024
TMUs 48 64
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 96 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1370P
1.69 терафлопс
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1370P -
Версия PCI Express 5.0 4.0

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Комментарии

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