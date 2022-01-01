Intel Core i7 8700K против i5 12400
Что лучше: Intel Core i7 8700K на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i5 12400 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
- Разблокированный множитель
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12400
- Появился на 4 года и 4 месяца позже чем соперник
- На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 32% ниже чем у Core i7 8700K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1623 и 1242 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1206
Core i5 12400 +41%
1706
Cinebench R23 (многоядерный)
8820
Core i5 12400 +36%
11996
Passmark CPU (одноядерный)
2751
Core i5 12400 +28%
3510
Passmark CPU (многоядерный)
13761
Core i5 12400 +42%
19527
Geekbench 5 (одноядерный)
1230
Core i5 12400 +31%
1612
Geekbench 5 (многоядерный)
6581
Core i5 12400 +32%
8700
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 октября 2017
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i7-8700K
|i5-12400
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics 730
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.7 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 730
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|192
|TMUs
|24
|48
|ROPs
|3
|24
|Вычислительные блоки
|24
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8700K
|Сайт Intel Core i5 12400
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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