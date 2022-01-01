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Intel Core i7 8700K против i5 12400

Intel Core i7 8700K
VS
Intel Core i5 12400
Intel Core i7 8700K
Intel Core i5 12400

Что лучше: Intel Core i7 8700K на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i5 12400 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12400 and 8700K
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
  • Разблокированный множитель
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • Появился на 4 года и 4 месяца позже чем соперник
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 32% ниже чем у Core i7 8700K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1623 и 1242 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 8700K
1206
Core i5 12400 +41%
1706
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 8700K
8820
Core i5 12400 +36%
11996
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8700K
2751
Core i5 12400 +28%
3510
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8700K
13761
Core i5 12400 +42%
19527
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8700K
1230
Core i5 12400 +31%
1612
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8700K
6581
Core i5 12400 +32%
8700
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8700K и i5 12400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 октября 2017 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Alder Lake-S
Номер модели i7-8700K i5-12400
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.7 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 192 192
TMUs 24 48
ROPs 3 24
Вычислительные блоки 24 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 8700K
0.38 терафлопс
Core i5 12400
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8700K Сайт Intel Core i5 12400
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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