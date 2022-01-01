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Intel Core i7 9700K против i5 12400F

Intel Core i7 9700K
VS
Intel Core i5 12400F
Intel Core i7 9700K
Intel Core i5 12400F

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц или i5 12400F с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12400F and 9700K
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
  • Появился на 3 года и 4 месяца позже чем соперник
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 32% ниже чем у Core i7 9700K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1684 и 1286 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 9700K
1290
Core i5 12400F +33%
1720
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 9700K
9516
Core i5 12400F +27%
12048
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700K
2906
Core i5 12400F +23%
3574
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700K
14673
Core i5 12400F +34%
19702
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700K
1289
Core i5 12400F +31%
1686
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700K
7461
Core i5 12400F +11%
8311
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700K и i5 12400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Alder Lake-S
Номер модели i7-9700K i5-12400F
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 8 12
Частота 3.6 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1200 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 9700K
0.38 терафлопс
Core i5 12400F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700K Сайт Intel Core i5 12400F
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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