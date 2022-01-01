Intel Core i7 9700K против i5 12400F
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц или i5 12400F с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
- Появился на 3 года и 4 месяца позже чем соперник
- На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 32% ниже чем у Core i7 9700K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1684 и 1286 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1290
Core i5 12400F +33%
1720
Cinebench R23 (многоядерный)
9516
Core i5 12400F +27%
12048
Passmark CPU (одноядерный)
2906
Core i5 12400F +23%
3574
Passmark CPU (многоядерный)
14673
Core i5 12400F +34%
19702
Geekbench 5 (одноядерный)
1289
Core i5 12400F +31%
1686
Geekbench 5 (многоядерный)
7461
Core i5 12400F +11%
8311
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i7-9700K
|i5-12400F
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|-
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|3
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700K
|Сайт Intel Core i5 12400F
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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