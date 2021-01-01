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Intel Core i7 9700K против i5 12600K

Intel Core i7 9700K
VS
Intel Core i5 12600K
Intel Core i7 9700K
Intel Core i5 12600K

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9700K на 3.6 ГГц или i5 12600K с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600K and 9700K
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
  • На 24% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 770: 0.78 vs 0.38 терафлопс
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 49% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1924 и 1291 балл
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 9700K
1295
Core i5 12600K +47%
1910
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 9700K
9518
Core i5 12600K +85%
17588
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700K
2963
Core i5 12600K +39%
4108
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700K
14700
Core i5 12600K +66%
24350
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700K
1295
Core i5 12600K +51%
1955
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700K
7541
Core i5 12600K +79%
13514

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700K и i5 12600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Alder Lake-S
Номер модели i7-9700K i5-12600K
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 8 16
Частота 3.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 9728КБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1550 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 9700K
0.38 терафлопс
Core i5 12600K +105%
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700K Сайт Intel Core i5 12600K
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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