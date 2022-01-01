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Intel Core i9 12900H против Apple M2 Pro

Intel Core i9 12900H
VS
Apple M2 Pro
Intel Core i9 12900H
Apple M2 Pro

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 12900H на 2.5 ГГц или Apple M2 Pro с 12-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 Pro были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 12900H
Причины выбрать Intel Core i9 12900H
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • На 43% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.5 ГГц)
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 33% ниже чем у Core i9 12900H пиковое энергопотребление – 30 vs 45 Ватт
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900H +19%
1915
M2 Pro
1616
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900H +17%
16648
M2 Pro
14232
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900H
3905
M2 Pro
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900H
29036
M2 Pro
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900H
1865
M2 Pro +6%
1968
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900H
12730
M2 Pro +10%
14060
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900H и Apple M2 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 4 января 2022 1 июня 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-H -
Номер модели i9-12900H -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 Pro GPU

Производительность

Количество ядер 14 12
Количество потоков 20 12
Частота 2.5 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 25x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 Pro GPU
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 768 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 12900H
1.69 терафлопс
M2 Pro
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900H -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 -

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Комментарии

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