Главная > Сравнения CPU > Core i9 12900K vs Ryzen 5 7600X

Intel Core i9 12900K против AMD Ryzen 5 7600X

Intel Core i9 12900K
VS
AMD Ryzen 5 7600X
Intel Core i9 12900K
AMD Ryzen 5 7600X

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 5 7600X с 6-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7600X and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Имеет на 10 физических ядер больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600X
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 16% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5.2 ГГц)
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +80%
27115
Ryzen 5 7600X
15039
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и AMD Ryzen 5 7600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 29 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Raphael
Номер модели i9-12900K -
Сокет LGA-1700 AM5
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 16 6
Количество потоков 24 12
Частота 3.2 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 47x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 AMD Radeon Graphics
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 12900K
0.78 терафлопс
Ryzen 5 7600X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K Сайт AMD Ryzen 5 7600X
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 24

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
2 (16.7%)
10 (83.3%)
Всего проголосовало: 12

Конкуренты

1. Apple M1 Pro vs Intel Core i9 12900K
2. AMD Ryzen 9 5900X vs Intel Core i9 12900K
3. Intel Core i7 12700K vs i9 12900K
4. AMD Ryzen 9 6900HX vs Intel Core i9 12900K
5. AMD Ryzen Threadripper 3990X vs Intel Core i9 12900K
6. AMD Ryzen 7 5800X vs Ryzen 5 7600X
7. AMD Ryzen 9 5950X vs Ryzen 5 7600X
8. AMD Ryzen 5 3600X vs Ryzen 5 7600X
9. Intel Core i5 13600K vs AMD Ryzen 5 7600X

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 7600X или Intel Core i9 12900K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры