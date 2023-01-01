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Intel Core i9 13900H против Apple M1 Pro

Intel Core i9 13900H
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i9 13900H
Apple M1 Pro

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 13900H на 2.6 ГГц или Apple M1 Pro с 10-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 13900H
Причины выбрать Intel Core i9 13900H
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
  • Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900H +26%
1943
M1 Pro
1543
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900H +60%
19508
M1 Pro
12170
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 13900H
н/д
M1 Pro
3829
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900H
н/д
M1 Pro
21949
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900H +5%
1855
M1 Pro
1775
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900H +17%
14682
M1 Pro
12548
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900H и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 18 октября 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M1
Номер модели i9-13900H -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96 EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 8
Частота 2.6 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 2
Потоков 8 2
Частота 1.9 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 10
Количество потоков 20 10
Частота шины 100 МГц -
Множитель 26x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 768 2048
TMUs 48 128
ROPs 24 64
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 30 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 13900H
1.69 терафлопс
M1 Pro
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900H -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 28 -

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