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Intel Core i9 13900K против Apple M1

Intel Core i9 13900K
VS
Apple M1
Intel Core i9 13900K
Apple M1

Что лучше: 24-ядерный десктопный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или ноутбучный Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 13900K
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Имеет на 16 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • На 69% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 3.2 ГГц)
  • На 21.35 ГБ/c (31%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2274 и 1759 баллов
Причины выбрать Apple M1
  • На 89% ниже чем у Core i9 13900K пиковое энергопотребление – 14 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900K +50%
2275
Apple M1
1517
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +407%
39529
Apple M1
7799
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 13900K +26%
4728
Apple M1
3763
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900K +313%
59400
Apple M1
14366
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900K +30%
2281
Apple M1
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +211%
24232
Apple M1
7789
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900K и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 27 сентября 2022 20 ноября 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake-S Icestorm and Firestorm
Номер модели i9-13900K -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 24 8
Количество потоков 32 8
Частота 3.0 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 30x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Apple M1 GPU
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 256 1024
TMUs 16 64
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 13900K
0.78 терафлопс
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900K -
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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