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Intel Core i9 9900K против Apple M2

Intel Core i9 9900K
VS
Apple M2
Intel Core i9 9900K
Apple M2

Что лучше: десктопный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или ноутбучный Apple M2 на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 9900K
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Разблокированный множитель
Причины выбрать Apple M2
  • Появился на 3 года и 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 60.8 ГБ/c (146%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1277 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 9900K
1340
Apple M2 +17%
1572
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900K +44%
12352
Apple M2
8593
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 9900K
2919
Apple M2 +37%
3992
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K +21%
18464
Apple M2
15309
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 9900K
1271
Apple M2 +51%
1924
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 9900K
8452
Apple M2 +6%
8923
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 9900K и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 8 октября 2018 6 июня 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Coffee Lake Apple M2
Номер модели i9-9900K -
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Apple M2 GPU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 4
Потоков 16 4
Частота 3.6 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер - 4
Потоков - 4
Частота - 2.4 ГГц
Общее
Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 8
Частота шины 100 МГц -
Множитель 36x -
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1151 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M2 GPU
Частота GPU 350 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 192 1024
TMUs 24 64
ROPs 3 32
Вычислительные блоки 24 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 9900K
0.38 терафлопс
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 9900K -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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