Intel Core i9 9900K против Apple M2
Что лучше: десктопный Intel Core i9 9900K на 3.6 ГГц или ноутбучный Apple M2 на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
80
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
39
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
97
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
68
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 9900K
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Разблокированный множитель
Причины выбрать Apple M2
- Появился на 3 года и 9 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- На 60.8 ГБ/c (146%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1277 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1340
Apple M2 +17%
1572
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 9900K +44%
12352
8593
Passmark CPU (одноядерный)
2919
Apple M2 +37%
3992
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 9900K +21%
18464
15309
Geekbench 5 (одноядерный)
1271
Apple M2 +51%
1924
Geekbench 5 (многоядерный)
8452
Apple M2 +6%
8923
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|8 октября 2018
|6 июня 2022
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Apple M2
|Номер модели
|i9-9900K
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Apple M2 GPU
Процессор
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|4
|Частота
|3.6 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|-
|Ядер
|-
|4
|Потоков
|-
|4
|Частота
|-
|2.4 ГГц
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|8
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|36x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|16МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|20 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|LGA-1151
|Apple M-Socket
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Apple M2 GPU
|Частота GPU
|350 МГц
|500 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|1398 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|1024
|TMUs
|24
|64
|ROPs
|3
|32
|Вычислительные блоки
|24
|128
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|24 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|102.4 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 9900K
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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