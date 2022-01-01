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Intel Pentium Gold 7505 против AMD Ryzen 5 5625U

Intel Pentium Gold 7505
VS
AMD Ryzen 5 5625U
Intel Pentium Gold 7505
AMD Ryzen 5 5625U

Что лучше: 2-ядерный ноутбучный Intel Pentium Gold 7505 на 2.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 5625U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5625U and 7505
Причины выбрать Intel Pentium Gold 7505
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 40% ниже чем у Ryzen 5 5625U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5625U
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1308 и 983 балла
  • На 23% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Pentium Gold 7505
5314
Ryzen 5 5625U +177%
14709
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Gold 7505 и AMD Ryzen 5 5625U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 17 октября 2020 4 января 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Barcelo
Номер модели 7505 -
Сокет BGA-1449 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics Xe G4 48 EUs Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 2 6
Количество потоков 4 12
Частота 2.0 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 23x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs AMD Radeon Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 384 448
TMUs 24 28
ROPs 12 7
Вычислительные блоки 48 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Pentium Gold 7505
0.84 терафлопс
Ryzen 5 5625U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-3733 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold 7505 Сайт AMD Ryzen 5 5625U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16

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Комментарии

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