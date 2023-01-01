Intel Processor N100 против Core i5 1235U
Что лучше: 4-ядерный Intel Processor N100 на 0 ГГц или Core i5 1235U с 10-ядрами на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Processor N100
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i5 1235U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
- Имеет на 6 физических ядер больше
- В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1578 и 728 баллов
- Имеет на 6144 КБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
609
Core i5 1235U +170%
1644
Cinebench R23 (многоядерный)
2210
Core i5 1235U +202%
6667
Passmark CPU (одноядерный)
3329
Passmark CPU (многоядерный)
13665
Geekbench 5 (одноядерный)
734
Core i5 1235U +117%
1592
Geekbench 5 (многоядерный)
2092
Core i5 1235U +201%
6289
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|23 февраля 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|N100
|i5-1235U
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (24 EU)
|Iris Xe Graphics (80EU)
Процессор
|Ядер
|-
|2
|Потоков
|-
|4
|Частота
|0 ГГц
|1.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.4 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|4
|8
|Частота
|3.4 ГГц
|0.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.3 ГГц
|Количество ядер
|4
|10
|Количество потоков
|4
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|13x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (общий)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|12-15 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|-
|55 Вт
|Сокет
|BGA-1264
|BGA-1744
|Критическая температура
|105°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (24 EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|1200 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|640
|TMUs
|16
|40
|ROPs
|8
|20
|Вычислительные блоки
|24
|80
|TGP
|10 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR5-4800
- DDR4-3200
- LPDDR5-4800
| - DDR5-4800
- DDR4-3200
- LPDDR5-5200
- LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|16 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|1
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Processor N100
|Сайт Intel Core i5 1235U
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|9
|20
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