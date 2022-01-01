Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 10870H Intel Core i9 10980HK Apple M1 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 Видеокарта показывает в среднем на 250-341% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 33.8 Вт*ч большей батареей (92 и 58.2 Вт*ч)

На 38% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10362 vs 7489 баллов

Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Имеет на 24% более четкий дисплей – 282 против 227 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) Существенно легче – весит на 940 граммов меньше (1.4 и 2.34 кг)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (646 и 897 см 2 )

) На 14% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 440 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.34 кг 1.4 кг Размеры 359.8 x 249.2 x 24.5 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 897 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.8% ~79.4% Боковые рамки 7.2 мм 8.8 мм Цвета Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Скорость куллера - 7000 об/мин Уровень шума 54.2 дБ 41.9 дБ

Дисплей 3840 x 2160 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 282 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1759:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 99.6% 88.3% Охват DCI-P3 99.9% - Время отклика 2 мс 35 мс Максимальная яркость ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 440 нит MacBook Pro 13 (M1, 2020) +14% 500 нит

Батарея Ёмкость 92 Вт*ч 58.2 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 Вт 61 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 712 граммов 275 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Apple M1 GPU (8-core) TGP 90-110 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 930 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1410 МГц 1278 МГц FLOPS 14.4 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 256 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 5120 1024 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 +454% 14.4 терафлопс MacBook Pro 13 (M1, 2020) 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Да Макс. громкость 77.9 дБ 77.5 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм 1 мм Тачпад Размер - 13.2 x 8.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.