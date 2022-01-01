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Apple iPhone SE (2022) против iPhone 14

Эпл Айфон SE (2022)
VS
Эпл Айфон 14
Apple iPhone SE (2022)
Apple iPhone 14

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 марта 2022 года Apple iPhone SE (2022) с экраном 4.7" и чипом Apple A15 Bionic, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Весит на 28 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 14
  • На 1.4" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 20.6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 1261 мАч более емким аккумулятором – 3279 против 2018 мАч
  • На 46% лучшая автономность (37:24 vs 25:41 часов)
  • На 41% выше плотность пикселей (460 vs 326 PPI)
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (844 против 651 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone SE (2022)
vs
iPhone 14

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 4.7 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 750 x 1334 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 326 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 625 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1200 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 65.4% 86%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 99.5%
ШИМ (PWM) - 60 Гц
Время отклика 38 мс 12 мс
Контрастность 1655:1 ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
iPhone SE (2022)
651 нит
iPhone 14 +30%
844 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 138.4 мм 146.7 мм
Ширина 67.3 мм 71.5 мм
Толщина 7.3 мм 7.8 мм
Вес 144 грамма 172 грамма
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Красный Черный, Фиолетовый, Синий, Красный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
iPhone SE (2022)
65.4%
iPhone 14 +31%
86%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон SE (2022) и Эпл Айфон 14 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A15 Bionic Apple A15 Bionic
Макс. частота 3223 МГц 3230 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Apple GPU Apple GPU
Частота GPU 1200 МГц 1200 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone SE (2022)
1731
iPhone 14 +1%
1751
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone SE (2022)
4655
iPhone 14 +3%
4787
AnTuTu Benchmark 9
iPhone SE (2022)
717624
iPhone 14 +9%
782889
CPU 189244 209437
GPU 269834 333181
Memory 129820 105776
UX 127582 131735
Total score 717624 782889
3DMark Wild Life Performance
iPhone SE (2022)
8266
iPhone 14 +15%
9519
Stability 72% 82%
Graphics test 49 FPS 57 FPS
Graphics score 8266 9519
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система iOS 15.3 (С обновлением до iOS 16) iOS 16 (С обновлением до iOS 16.02)
Размер системы из коробки 12 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2018 мАч 3279 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (61% за 30 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:18 ч. 1:31 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:55 ч. 13:45 ч.
Просмотр видео 08:38 ч. 15:45 ч.
Игры 03:26 ч. 05:25 ч.
Режим ожидания 93 ч. 122 ч.
Общая автономность
iPhone SE (2022)
25:41 ч.
iPhone 14 +46%
37:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone SE (2022) vs Apple iPhone 14
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Apple iPhone SE (2022) от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2320 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone SE (2022) +6%
85.9 дБ
iPhone 14
80.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2022 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель Lightning на USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 более удачной покупкой.

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