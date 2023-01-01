Главная > Сравнение смартфонов > Pixel 8 vs iPhone 14 – что лучше выбрать?

Google Pixel 8 против Apple iPhone 14

78 из 100
Google Pixel 8
VS
80 из 100
Apple iPhone 14
Google Pixel 8
Apple iPhone 14

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2023 года Google Pixel 8 с экраном 6.17" и чипом Google Tensor G3, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Pixel 8 были получены от инсайдеров и могут быть неточными.
  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 8
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1206 мАч более емким аккумулятором – 4485 против 3279 мАч
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Процессор имеет на 3 ядра больше
  • Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Apple iPhone 14
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
  • Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 49% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 2240 и 1504 баллов
  • Весит на 15 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 8
vs
iPhone 14

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.17 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 427 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 550 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу - 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.5%
ШИМ (PWM) - 60 Гц
Время отклика - 12 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Pixel 8
н/д
iPhone 14
844 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 150.5 мм 146.7 мм
Ширина 70.8 мм 71.5 мм
Толщина 8.9 мм 7.8 мм
Вес 187 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Синий Белый, Черный, Синий, Красный, Фиолетовый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 8
н/д
iPhone 14
86%

Производительность

Тестируем Google Pixel 8 и Apple iPhone 14 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor G3 Apple A15 Bionic
Макс. частота 3000 МГц 3230 МГц
CPU-ядер 9 (1 + 4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.15 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.02 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика - Apple A15 GPU
GPU-ядер - 640
Частота GPU - 1338 МГц
FLOPS - ~1712.6 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Pixel 8
1504
iPhone 14 +49%
2240
Geekbench 6 (многоядерный)
Pixel 8
3963
iPhone 14 +37%
5427
AnTuTu Benchmark 10
Pixel 8
1104362
iPhone 14 +22%
1343253
CPU 300992 318930
GPU 383422 432848
Memory 190193 205372
UX 225199 379808
Total score 1104362 1343253
3DMark Wild Life Performance
Pixel 8
н/д
iPhone 14
9385
Пиковая температура корпуса - 42.4 °C
Stability - 82%
Graphics test - 56 FPS
Graphics score - 9385
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 14 iOS 16 (С обновлением до iOS 17)
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Объем 4485 мАч 3279 мАч
Макс. мощность зарядки 24 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (12 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:36 ч. 1:31 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:45 ч.
Просмотр видео - 15:45 ч.
Игры - 05:15 ч.
Режим ожидания - 122 ч.
Общая автономность
Pixel 8
н/д
iPhone 14
37:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 8 vs Apple iPhone 14
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114° 120°
Количество объективов 2 (50 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.31"
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.9"
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 14 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10.8 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние 21 мм 23 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pixel 8
н/д
iPhone 14
135
Качество видео
Pixel 8
н/д
iPhone 14
146
Итоговая оценка камеры
Pixel 8
н/д
iPhone 14
133

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 -
Тип SIM Nano eSIM
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 8
н/д
iPhone 14
80.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2023 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2023 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Нет Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность, игры, программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте Apple iPhone 14, а если дисплей и автономность – то Google Pixel 8.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple iPhone SE (2022) против iPhone 14
2. Apple iPhone 12 Pro против iPhone 14
3. Apple iPhone 14 Pro против iPhone 14
4. Samsung Galaxy S23 против Apple iPhone 14
5. Apple iPhone 13 mini против iPhone 14
6. Apple iPhone 15 Pro против Google Pixel 8
7. Google Pixel 7a против Pixel 8
8. Nothing Phone (2) против Google Pixel 8
9. Google Pixel 8 Pro против Pixel 8
10. Apple iPhone 15 против Google Pixel 8
Сравнить другие смартфоны (1200+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры