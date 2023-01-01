Google Pixel 8 против Apple iPhone 14 78 из 100 VS 80 из 100 Google Pixel 8 Apple iPhone 14 Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2023 года Google Pixel 8 с экраном 6.17" и чипом Google Tensor G3, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Pixel 8 были получены от инсайдеров и могут быть неточными.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать Google Pixel 8 Выше частота обновление дисплея – 120 Гц

Выше частота обновление дисплея – 120 Гц Комплектуется на 1206 мАч более емким аккумулятором – 4485 против 3279 мАч

Комплектуется на 1206 мАч более емким аккумулятором – 4485 против 3279 мАч Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ

Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ Присутствует сканер отпечатков пальцев

Присутствует сканер отпечатков пальцев Процессор имеет на 3 ядра больше

Процессор имеет на 3 ядра больше Функция реверсивной зарядки Причины выбрать Apple iPhone 14 Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google

Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu На 49% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 2240 и 1504 баллов

На 49% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 2240 и 1504 баллов Весит на 15 граммов меньше

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип AMOLED OLED Размер 6.17 дюймов 6.1 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1170 x 2532 пикселей Соотношение сторон 20:9 19.5:9 Плотность пикселей 427 точек на дюйм 460 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц 60 Гц Адаптивная частота обновления Да Нет Макс. заявленная яркость 550 нит 800 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит 1200 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision Защита дисплея Gorilla Glass Victus Ceramic Shield Соотношение экрана к корпусу - 86% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display - DCI-P3 Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB - 99.5% ШИМ (PWM) - 60 Гц Время отклика - 12 мс Контрастность - ∞ Бесконечная Реальная пиковая яркость (авто) Pixel 8 н/д iPhone 14 844 нит Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус Высота 150.5 мм 146.7 мм Ширина 70.8 мм 71.5 мм Толщина 8.9 мм 7.8 мм Вес 187 граммов 172 грамма Водонепроницаемость IP68 IP68 Система охлаждения Испарительная камера - Материал задней панели Стекло Стекло Материал рамки Металл Металл Доступные цвета Белый, Черный, Синий Белый, Черный, Синий, Красный, Фиолетовый, Желтый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет Соотношение экрана к корпусу Pixel 8 н/д iPhone 14 86%

Память Оперативная память Объем ОЗУ 12 ГБ 6 ГБ Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X Частота памяти - 2133 МГц Количество каналов 4 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 NVMe Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 14 iOS 16 (С обновлением до iOS 17) Оболочка UI Stock Android - Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея Объем 4485 мАч 3279 мАч Макс. мощность зарядки 24 Вт 20 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Да (12 Вт) Да (7.5 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (60% за 30 минут) Время полной зарядки 1:36 ч. 1:31 ч. Тесты автономности Веб-серфинг - 13:45 ч. Просмотр видео - 15:45 ч. Игры - 05:15 ч. Режим ожидания - 122 ч. Общая автономность Pixel 8 н/д iPhone 14 37:21 ч. Рейтинг автономной работы смартфонов

Камеры Сравнение и тесты камер Google Pixel 8 vs Apple iPhone 14 Основная камера Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024 Зум Цифровой Цифровой Вспышка Dual LED Dual LED Стабилизация Оптическая Оптическая Запись 8K видео Нет Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 114° 120° Количество объективов 2 (50 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Сенсор: 1/1.31"

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

- 12 МП

- Апертура: f/1.5

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 1.9 микрон

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/2.9"

- Фазовый автофокус

- 12 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 13 мм

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Примеры - Примеры фото Apple iPhone 14 от DxOMark Селфи камера Количество мегапикселей 10.8 мегапикселей 12 мегапикселей Разрешение фото 3648 x 2736 4032 x 3024 Апертура f/2.2 f/1.9 Фокусное расстояние 21 мм 23 мм Размер пикселя 1.22 микрон - Тип сенсора - CMOS Размер сенсора 1/3.1" 1/3.6" Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS Тесты камеры от DxOMark Качество фото Pixel 8 н/д iPhone 14 135 Качество видео Pixel 8 н/д iPhone 14 146 Итоговая оценка камеры Pixel 8 н/д iPhone 14 133

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 5.3 Функции Bluetooth LE LE Тип USB USB Type-C - Версия USB 3.2 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Да Инфракрасный порт Нет Нет Связь Количество SIM * 1 - Тип SIM Nano eSIM Поддержка eSIM * Да Да Гибридный слот Нет Нет LTE Cat * 20 18 Поддержка 5G Да Да

Звук Динамики Стерео Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Нет FM-Радио Нет Нет Dolby Atmos - Да Тесты динамиков Максимальная громкость Pixel 8 н/д iPhone 14 80.9 дБ

Другое Класс Флагман Флагман Дата выхода Октябрь 2023 года Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2023 года Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер распознавания лица Зарядное устройство из коробки Нет Нет

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность, игры, программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте Apple iPhone 14, а если дисплей и автономность – то Google Pixel 8.