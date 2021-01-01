A15 Bionic против A13 Bionic
Мы сравнили два 6-ядерных процессора: Apple A15 Bionic (с графикой Apple GPU) и A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
99
86
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
95
75
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
78
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
97
81
Основные отличия
Преимущества Apple A15 Bionic
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
- Набирает больше (на 34%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 627K
- На 20% выше частота процессора (3200 против 2660 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|214698
|144483
|GPU
|324552
|262635
|Memory
|167472
|96216
|UX
|132953
|119762
|Total score
|840854
|627383
GeekBench 5
Single-Core Score
A15 Bionic +31%
1764
1351
Multi-Core Score
A15 Bionic +38%
4862
3520
|Image compression
|-
|151.6 Mpixels/s
|Face detection
|-
|29.65 images/s
|Speech recognition
|-
|87.4 words/s
|Machine learning
|-
|72.5 images/s
|Camera shooting
|-
|33.75 images/s
|HTML 5
|-
|3.81 Mnodes/s
|SQLite
|-
|901.1 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|-
|57 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|60 FPS
[High]
|World of Tanks Blitz
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|59 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Apple iPhone 11 Pro
828 x 1792
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик A15 Bionic и A13 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 3.2 ГГц – Avalanche
4x 1.8 ГГц – Blizzard
|2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
|Количество ядер
|6
|6
|Частота
|3200 МГц
|2660 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.5-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|48 КБ
|Кэш L2
|8 МБ
|4 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|15 млрд.
|8.5 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Apple GPU
|Apple A13 Bionic GPU
|Вычислительных блоков
|5
|4
|FLOPS
|-
|736 Гфлопс
|Версия Vulcan
|-
|1.1
|Версия OpenCL
|-
|2.1
|Версия DirectX
|-
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|-
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|-
|Шина
|-
|2x 32 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Engine
|Yes, Neural Engine
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|-
|2688 x 1242
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, Motion JPEG
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 220 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2021 года
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|APL1W05
|-
Опрос
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38 (41.8%)
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