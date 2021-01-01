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A15 Bionic против A13 Bionic

A15 Bionic
VS
A13 Bionic
A15 Bionic
A13 Bionic

Мы сравнили два 6-ядерных процессора: Apple A15 Bionic (с графикой Apple GPU) и A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • Набирает больше (на 34%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 627K
  • На 20% выше частота процессора (3200 против 2660 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
A15 Bionic
vs
A13 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
A15 Bionic +34%
840854
A13 Bionic
627383
CPU 214698 144483
GPU 324552 262635
Memory 167472 96216
UX 132953 119762
Total score 840854 627383
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
A15 Bionic +31%
1764
A13 Bionic
1351
Multi-Core Score
A15 Bionic +38%
4862
A13 Bionic
3520
Image compression - 151.6 Mpixels/s
Face detection - 29.65 images/s
Speech recognition - 87.4 words/s
Machine learning - 72.5 images/s
Camera shooting - 33.75 images/s
HTML 5 - 3.81 Mnodes/s
SQLite - 901.1 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 57 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 60 FPS
[Ultra]
Fortnite - 60 FPS
[High]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 59 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Apple iPhone 11 Pro
828 x 1792
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик A15 Bionic и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 3.2 ГГц – Avalanche
4x 1.8 ГГц – Blizzard		 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 6 6
Частота 3200 МГц 2660 МГц
Набор инструкций ARMv8.5-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 48 КБ
Кэш L2 8 МБ 4 МБ
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов 15 млрд. 8.5 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Apple GPU Apple A13 Bionic GPU
Вычислительных блоков 5 4
FLOPS - 736 Гфлопс
Версия Vulcan - 1.1
Версия OpenCL - 2.1
Версия DirectX - 12.1

Оперативная память

Тип памяти - LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц -
Шина - 2x 32 Бит
Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Engine Yes, Neural Engine
Тип накопителя NVMe NVMe
Макс. разрешение дисплея - 2688 x 1242
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, Motion JPEG H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 220 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2021 года Сентябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели APL1W05 -

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