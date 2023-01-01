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A17 Pro против A14 Bionic

A17 Pro
VS
A14 Bionic
A17 Pro
A14 Bionic

Мы сравнили два 6-ядерных процессора: Apple A17 Pro (с графикой Apple A17 GPU) и A14 Bionic (Apple A14 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v10
  5. GeekBench 6
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Apple A17 Pro
  • Показывает в 3.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (3 против 5 нанометров)
  • На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 48%) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 1062K
  • Более новый - выпущен на 3 года позже
  • На 22% выше частота процессора (3780 против 3100 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Выше частота графического ускорителя (на 9%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
A17 Pro
vs
A14 Bionic

AnTuTu 10

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
A17 Pro +48%
1568646
A14 Bionic
1062075
CPU 373446 264493
GPU 579682 320681
Memory 283791 180637
UX 341416 297879
Total score 1568646 1062075
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GeekBench 6

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
A17 Pro +42%
2934
A14 Bionic
2071
Multi-Core Score
A17 Pro +55%
7374
A14 Bionic
4752
Asset compression 260.8 MB/sec 167 MB/sec
HTML 5 Browser 169.6 pages/sec 105.5 pages/sec
PDF Renderer 178.5 Mpixels/sec 116.4 Mpixels/sec
Image detection 173.5 images/sec 95.7 images/sec
HDR 232.4 Mpixels/sec 147.6 Mpixels/sec
Background blur 27.9 images/sec 17.6 images/sec
Photo processing 79.1 images/sec 51.5 images/sec
Ray tracing 7.58 Mpixels/sec 5.18 Mpixels/sec

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
A17 Pro
н/д
A14 Bionic
7603
Stability - 77%
Graphics test - 45 FPS
Score - 7603

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик A17 Pro и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 3.78 ГГц –
4x 2.02 ГГц – 		2x 3.1 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
Количество ядер 6 6
Частота 3780 МГц 3100 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.5-A
Кэш L1 256 КБ 128 КБ
Кэш L2 16 МБ 8 МБ
Техпроцесс 3 нм 5 нм
Количество транзисторов 19 млрд. 11.8 млрд.
TDP 8 Вт 6 Вт
Производство TSMC TSMC

Графический ускоритель

GPU Apple A17 GPU Apple A14 GPU
Архитектура Apple GPU Apple GPU
Частота GPU 1398 МГц 1278 МГц
Вычислительных блоков 6 4
Шейдерных блоков 128 64
Всего шейдеров 768 256
FLOPS 2147.2 Гфлопс 654.3 Гфлопс

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Engine Neural Engine
Тип накопителя NVMe NVMe
Макс. разрешение дисплея - 2732 x 2048
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио - AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 7500 Мбит/с До 7500 Мбит/с
Скорость загрузки До 3500 Мбит/с До 2500 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2023 года Сентябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели APL1V02 APL1W01

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Комментарии

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