Главная > Сравнение мобильных процессоров > Google Tensor vs A13 Bionic – что лучше?

Google Tensor против A13 Bionic

Google Tensor
VS
A13 Bionic
Google Tensor
A13 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Google Tensor (Mali-G78 MP20) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Google Tensor
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 5% выше частота процессора (2800 против 2660 МГц)
  • Набирает немного больше (на 9%) баллов в AnTuTu 9 – 683K vs 624K
Преимущества Apple A13 Bionic
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Google Tensor
vs
A13 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Google Tensor +9%
683017
A13 Bionic
624112
CPU 167563 144483
GPU 278665 262635
Memory 91371 96216
UX 138716 119762
Total score 683017 624112
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Google Tensor
1052
A13 Bionic +27%
1337
Multi-Core Score
Google Tensor
2851
A13 Bionic +24%
3522
Image compression - 151.6 Mpixels/s
Face detection - 29.65 images/s
Speech recognition - 87.4 words/s
Machine learning - 72.5 images/s
Camera shooting - 33.75 images/s
HTML 5 - 3.81 Mnodes/s
SQLite - 901.1 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 57 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 60 FPS
[Ultra]
Fortnite - 60 FPS
[High]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 59 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Apple iPhone 11 Pro
828 x 1792
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Google Tensor и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.8 ГГц – Cortex-X1
2x 2.25 ГГц – Cortex A76
4x 1.8 ГГц – Cortex A55		 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2800 МГц 2660 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.4-A
Кэш L1 - 832 КБ
Кэш L2 3 МБ 12 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8.5 млрд.
TDP 10 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP20 Apple A13 Bionic GPU
Архитектура Valhall -
Частота GPU 848 МГц -
Вычислительных блоков 20 4
Шейдерных блоков 320 -
FLOPS 2171 Гфлопс 736 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц -
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Tensor Processing Unit Yes, Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2688 x 1242
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 220 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2021 года Сентябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели S5E9845 -
Официальный сайт Сайт Google Tensor -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
23 (45.1%)
28 (54.9%)
Всего проголосовало: 51

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 870 против Google Tensor
2. Snapdragon 888 против Google Tensor
3. A15 Bionic против Google Tensor
4. Exynos 2100 против Google Tensor
5. Dimensity 9000 против Google Tensor
6. Snapdragon 865 против A13 Bionic
7. Snapdragon 855 против A13 Bionic
8. Snapdragon 888 против A13 Bionic
9. A12 Bionic против A13 Bionic
10. Exynos 9825 против A13 Bionic
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения A13 Bionic с Google Tensor, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры