Google Tensor против A13 Bionic VS Google Tensor A13 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Google Tensor (Mali-G78 MP20) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Google Tensor Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)

Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже

Имеет на 2 ядра больше

На 5% выше частота процессора (2800 против 2660 МГц)

Набирает немного больше (на 9%) баллов в AnTuTu 9 – 683K vs 624K Преимущества Apple A13 Bionic Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Google Tensor +9% 683017 A13 Bionic 624112 CPU 167563 144483 GPU 278665 262635 Memory 91371 96216 UX 138716 119762 Total score 683017 624112 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Google Tensor 1052 A13 Bionic +27% 1337 Multi-Core Score Google Tensor 2851 A13 Bionic +24% 3522 Image compression - 151.6 Mpixels/s Face detection - 29.65 images/s Speech recognition - 87.4 words/s Machine learning - 72.5 images/s Camera shooting - 33.75 images/s HTML 5 - 3.81 Mnodes/s SQLite - 901.1 Krows/s

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 57 FPS

[Ultra] Call of Duty: Mobile - 60 FPS

[Ultra] Fortnite - 60 FPS

[High] World of Tanks Blitz - 60 FPS

[Ultra] Genshin Impact - 59 FPS

[Ultra] Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS

[Ultra] Смартфон - Apple iPhone 11 Pro

828 x 1792 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Google Tensor и A13 Bionic

Центральный процессор Архитектура 2x 2.8 ГГц – Cortex-X1

2x 2.25 ГГц – Cortex A76

4x 1.8 ГГц – Cortex A55 2x 2.66 ГГц – Lightning

4x 1.6 ГГц – Thunder Количество ядер 8 6 Частота 2800 МГц 2660 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.4-A Кэш L1 - 832 КБ Кэш L2 3 МБ 12 МБ Кэш L3 4 МБ - Техпроцесс 5 нм 7 нм Количество транзисторов - 8.5 млрд. TDP 10 Вт 6 Вт Графический ускоритель GPU Mali-G78 MP20 Apple A13 Bionic GPU Архитектура Valhall - Частота GPU 848 МГц - Вычислительных блоков 20 4 Шейдерных блоков 320 - FLOPS 2171 Гфлопс 736 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.1 Версия DirectX 12 12.1 Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Частота памяти 3200 МГц - Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек - Объем До 12 ГБ До 4 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Tensor Processing Unit Yes, Neural Engine Тип накопителя UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2688 x 1242 Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Нет Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 220 Мбит/с Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.2 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Общая информация Дата анонса Октябрь 2021 года Сентябрь 2019 года Класс Флагман Флагман Номер модели S5E9845 - Официальный сайт Сайт Google Tensor -