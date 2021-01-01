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Google Tensor против A15 Bionic

Google Tensor
VS
A15 Bionic
Google Tensor
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Google Tensor (Mali-G78 MP20) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Google Tensor
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Выше частота графического ускорителя (на 42%)
  • На 15% выше частота процессора (3223 против 2800 МГц)
  • Набирает больше (на 19%) баллов в AnTuTu 9 – 814K vs 684K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Google Tensor
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Google Tensor
684465
A15 Bionic +19%
814824
CPU 167563 216265
GPU 278665 339795
Memory 91371 112472
UX 138716 133063
Total score 684465 814824
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Google Tensor
1060
A15 Bionic +64%
1741
Multi-Core Score
Google Tensor
2883
A15 Bionic +65%
4757

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Google Tensor и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.8 ГГц – Cortex-X1
2x 2.25 ГГц – Cortex A76
4x 1.8 ГГц – Cortex A55		 2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2800 МГц 3223 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15 млрд.
TDP 10 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP20 Apple GPU
Архитектура Valhall -
Частота GPU 848 МГц 1200 МГц
Вычислительных блоков 20 5
Шейдерных блоков 320 640
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 4266 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность - До 42.7 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Tensor Processing Unit Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 200 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2021 года Сентябрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - APL1W07
Официальный сайт Сайт Google Tensor -

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