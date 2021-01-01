Google Tensor против A15 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Google Tensor (Mali-G78 MP20) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
99
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
96
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
97
Основные отличия
Преимущества Google Tensor
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
- Выше частота графического ускорителя (на 42%)
- На 15% выше частота процессора (3223 против 2800 МГц)
- Набирает больше (на 19%) баллов в AnTuTu 9 – 814K vs 684K
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|167563
|216265
|GPU
|278665
|339795
|Memory
|91371
|112472
|UX
|138716
|133063
|Total score
|684465
|814824
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
1060
A15 Bionic +64%
1741
Multi-Core Score
2883
A15 Bionic +65%
4757
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Google Tensor и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.8 ГГц – Cortex-X1
2x 2.25 ГГц – Cortex A76
4x 1.8 ГГц – Cortex A55
|2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2800 МГц
|3223 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15 млрд.
|TDP
|10 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP20
|Apple GPU
|Архитектура
|Valhall
|-
|Частота GPU
|848 МГц
|1200 МГц
|Вычислительных блоков
|20
|5
|Шейдерных блоков
|320
|640
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|4266 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|-
|До 42.7 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Tensor Processing Unit
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|-
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2021 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|APL1W07
|Официальный сайт
|Сайт Google Tensor
|-
Опрос
150 (35.5%)
273 (64.5%)
Всего проголосовало: 423