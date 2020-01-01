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Kirin 9000 против A14 Bionic

Kirin 9000
Kirin 9000
VS
A14 Bionic
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
  • Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 565K vs 529K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 9000
902
A14 Bionic +74%
1566
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 9000
3220
A14 Bionic +28%
4109
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 9000
529116
A14 Bionic +7%
565646

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 9000 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.1 ГГц – Lightning
4x 1.8 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 3130 МГц 3100 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.4-A
Техпроцесс 5 нм 5 нм
Количество транзисторов 15.3 млрд. 11.8 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP24 Apple GPU
Архитектура Valhall 2 -
Ядер 24 4
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 44 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор AI accelerator Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея - 2732 x 2048
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем Balong 5000 -
Поддержка 5G Да Да
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2020 года Сентябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман

Опрос

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32 (50.8%)
31 (49.2%)
Всего проголосовало: 63

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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