Kirin 9000 против A14 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
77
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
63
93
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
91
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
76
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
- Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 565K vs 529K
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
902
A14 Bionic +74%
1566
Geekbench 5 (многоядерный)
3220
A14 Bionic +28%
4109
AnTuTu Benchmark 8
529116
A14 Bionic +7%
565646
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
|2x 3.1 ГГц – Lightning
4x 1.8 ГГц – Thunder
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|3130 МГц
|3100 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.4-A
|Техпроцесс
|5 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|15.3 млрд.
|11.8 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP24
|Apple GPU
|Архитектура
|Valhall 2
|-
|Ядер
|24
|4
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|AI accelerator
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|-
|2732 x 2048
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|Balong 5000
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2020 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
Опрос
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31 (49.2%)
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