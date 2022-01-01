Dimensity 1050 против Google Tensor
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 1050 (с графикой Mali-G610 MC3) и Google Tensor (Mali-G78 MP20). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 1050
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
Преимущества Google Tensor
- Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
- На 12% выше частота процессора (2800 против 2500 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|196221
|GPU
|-
|297786
|Memory
|-
|107096
|UX
|-
|143527
|Total score
|-
|740785
GeekBench 5
Single-Core Score
745
Google Tensor +40%
1042
Multi-Core Score
2136
Google Tensor +33%
2834
3DMark
|Stability
|98%
|54%
|Graphics test
|15 FPS
|37 FPS
|Score
|2542
|6199
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 1050 и Google Tensor
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.8 ГГц – Cortex-X1
2x 2.25 ГГц – Cortex A76
4x 1.8 ГГц – Cortex A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2500 МГц
|2800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L2
|-
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|5 нм
|TDP
|-
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G610 MC3
|Mali-G78 MP20
|Архитектура
|Valhall
|Valhall
|Частота GPU
|-
|848 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|20
|Шейдерных блоков
|-
|320
|FLOPS
|-
|2171 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|MediaTek APU 550
|Tensor Processing Unit
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 19
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1600 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2022 года
|Октябрь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|-
|S5E9845
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 1050
|Сайт Google Tensor
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