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Dimensity 1050 против Google Tensor

Dimensity 1050
VS
Google Tensor
Dimensity 1050
Google Tensor

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 1050 (с графикой Mali-G610 MC3) и Google Tensor (Mali-G78 MP20). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1050
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
Преимущества Google Tensor
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • На 12% выше частота процессора (2800 против 2500 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 1050
vs
Google Tensor

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU - 196221
GPU - 297786
Memory - 107096
UX - 143527
Total score - 740785
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Dimensity 1050
2136
Google Tensor +33%
2834

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 1050
2542
Google Tensor +144%
6199
Stability 98% 54%
Graphics test 15 FPS 37 FPS
Score 2542 6199

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 1050 и Google Tensor

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.8 ГГц – Cortex-X1
2x 2.25 ГГц – Cortex A76
4x 1.8 ГГц – Cortex A55
Количество ядер 8 8
Частота 2500 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 6 нм 5 нм
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G610 MC3 Mali-G78 MP20
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU - 848 МГц
Вычислительных блоков 3 20
Шейдерных блоков - 320
FLOPS - 2171 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 51.2 Гбит/сек
Объем - До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 550 Tensor Processing Unit
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Октябрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - S5E9845
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1050 Сайт Google Tensor

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