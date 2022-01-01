MediaTek Dimensity 1080 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 11 октября 2022 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A78 на 2600 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.