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MediaTek Dimensity 1080

MediaTek Dimensity 1080

MediaTek Dimensity 1080 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 11 октября 2022 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A78 на 2600 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.

Производительность CPU
56
Производительность в играх
n/a
Энергоэффективность
84
Итоговая оценка
66

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
822
Multi-Core Score
2311

Смартфоны

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Смартфоны с Dimensity 1080AnTuTu v9
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Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Dimensity 1080 c графикой Mali-G68 MC4

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4
Архитектура Valhall 2
Вычислительных блоков 4
Шейдерных блоков 64
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит
Объем До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да
Тип накопителя UFS 2.2, UFS 3.1
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2022 года
Класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 1080

Сравнения с конкурентами

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