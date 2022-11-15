Helio G99 против Dimensity 1080
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
40
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
30
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
84
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
46
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 1080
- Набирает больше (на 34%) баллов в AnTuTu 9 – 495K vs 370K
- На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|101532
|132821
|GPU
|85043
|134589
|Memory
|84788
|98235
|UX
|101489
|130803
|Total score
|370493
|495726
GeekBench 5
Single-Core Score
554
Dimensity 1080 +47%
813
Multi-Core Score
1822
Dimensity 1080 +25%
2278
3DMark
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|7 FPS
|-
|Score
|1229
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G99 и Dimensity 1080
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|6 нм
|6 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC2
|Mali-G68 MC4
|Архитектура
|Valhall
|Valhall 2
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|32
|64
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|4266 МГц
|3200 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17.1 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 10 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.2, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 200МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2022 года
|Октябрь 2022 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G99
|Сайт MediaTek Dimensity 1080
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