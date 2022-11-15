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Helio G99 против Dimensity 1080

Helio G99
VS
Dimensity 1080
Helio G99
Dimensity 1080

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии (1)

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1080
  • Набирает больше (на 34%) баллов в AnTuTu 9 – 495K vs 370K
  • На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G99
vs
Dimensity 1080

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G99
370493
Dimensity 1080 +34%
495726
CPU 101532 132821
GPU 85043 134589
Memory 84788 98235
UX 101489 130803
Total score 370493 495726
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G99
554
Dimensity 1080 +47%
813
Multi-Core Score
Helio G99
1822
Dimensity 1080 +25%
2278

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% -
Graphics test 7 FPS -
Score 1229 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G99 и Dimensity 1080

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 6 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali-G68 MC4
Архитектура Valhall Valhall 2
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 64
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 4266 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек -
Объем До 10 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 200МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 316 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Октябрь 2022 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G99 Сайт MediaTek Dimensity 1080

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Комментарии

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Иван Попочкин 15 ноября 2022 15:20
Poco M5 против Redmi Note 12 Pro! :) Redmi Note 12 Pro выйдет в первом квартале 2023-го года и будет иметь OLED экран с частотой обновления 120 герц. Ещё он будет поддерживать сети 5G.
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