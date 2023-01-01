Dimensity 7050 против Dimensity 1080
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 7050 (с графикой Mali-G68 MC4) и Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 7050
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|131733
|GPU
|-
|133728
|Memory
|-
|95852
|UX
|-
|135208
|Total score
|500720
|498051
GeekBench 5
Single-Core Score
842
Dimensity 1080 +1%
847
Multi-Core Score
2321
Dimensity 1080 +3%
2387
3DMark
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|13 FPS
|Score
|-
|2303
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 7050 и Dimensity 1080
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2600 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|6 нм
|6 нм
|TDP
|4 Вт
|4 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68 MC4
|Mali-G68 MC4
|Архитектура
|Valhall 2
|Valhall 2
|Частота GPU
|800 МГц
|800 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|4
|Шейдерных блоков
|64
|64
|FLOPS
|686 Гфлопс
|686 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Объем
|До 16 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|MediaTek APU 3.0
|MediaTek APU 3.0
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0, UFS 3.1
|UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 200МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2770 Мбит/с
|До 2770 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1250 Мбит/с
|До 1250 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2023 года
|Октябрь 2022 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6877V/TTZA
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 7050
|Сайт MediaTek Dimensity 1080
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