Dimensity 8050 против Dimensity 7020
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 8050 (с графикой Mali-G77 MP9) и Dimensity 7020 (IMG BXM-8-256). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 8050
- Показывает в 3.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 36% выше частота процессора (3000 против 2200 МГц)
Преимущества MediaTek Dimensity 7020
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|148881
|-
|GPU
|238609
|-
|Memory
|138474
|-
|UX
|124830
|-
|Total score
|646948
|-
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 8050 +80%
945
525
Multi-Core Score
Dimensity 8050 +87%
3173
1701
3DMark
|Stability
|96%
|-
|Graphics test
|27 FPS
|-
|Score
|4531
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 8050 и Dimensity 7020
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|3000 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|6 нм
|6 нм
|Производство
|TSMC
|TSMC
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MP9
|IMG BXM-8-256
|Архитектура
|Valhall 1st gen
|PowerVR IMG GPU
|Частота GPU
|850 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|9
|8
|Шейдерных блоков
|64
|18
|Всего шейдеров
|576
|144
|FLOPS
|979.2 Гфлопс
|259.2 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.3
|1.3
|Версия OpenCL
|2.0
|3.0
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 34.1 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|MediaTek APU 570
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 108МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 21
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 4700 Мбит/с
|До 2770 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 2500 Мбит/с
|До 1250 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2023 года
|Май 2023 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6893, MT6893Z_T/CZA
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 8050
|Сайт MediaTek Dimensity 7020
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