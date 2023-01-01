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Dimensity 8050 против Dimensity 7020

Dimensity 8050
VS
Dimensity 7020
Dimensity 8050
Dimensity 7020

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 8050 (с графикой Mali-G77 MP9) и Dimensity 7020 (IMG BXM-8-256). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 8050
  • Показывает в 3.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 36% выше частота процессора (3000 против 2200 МГц)
Преимущества MediaTek Dimensity 7020
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 8050
vs
Dimensity 7020

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 148881 -
GPU 238609 -
Memory 138474 -
UX 124830 -
Total score 646948 -
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 96% -
Graphics test 27 FPS -
Score 4531 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 8050 и Dimensity 7020

Центральный процессор

Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 6 нм
Производство TSMC TSMC

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP9 IMG BXM-8-256
Архитектура Valhall 1st gen PowerVR IMG GPU
Частота GPU 850 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 9 8
Шейдерных блоков 64 18
Всего шейдеров 576 144
FLOPS 979.2 Гфлопс 259.2 Гфлопс
Версия Vulcan 1.3 1.3
Версия OpenCL 2.0 3.0

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 570 Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 108МП
Запись видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 4700 Мбит/с До 2770 Мбит/с
Скорость загрузки До 2500 Мбит/с До 1250 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2023 года Май 2023 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6893, MT6893Z_T/CZA -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 8050 Сайт MediaTek Dimensity 7020

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