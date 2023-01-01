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Dimensity 8200 против Dimensity 8050

Dimensity 8200
VS
Dimensity 8050
Dimensity 8200
Dimensity 8050

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 8200 (с графикой Mali-G610 MC6) и Dimensity 8050 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 8200
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • Показывает на 47% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 22%) баллов в AnTuTu 9 – 834K vs 684K
  • Выше частота графического ускорителя (на 12%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 8200
vs
Dimensity 8050

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 8200 +22%
834664
Dimensity 8050
684607
CPU 209378 -
GPU 337864 -
Memory 127383 -
UX 164471 -
Total score 834664 684607
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Graphics test 39 FPS -
Score 6572 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 8200 и Dimensity 8050

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.1 ГГц – Cortex A78
3x 3 ГГц – Cortex A78
4x 2 ГГц – Cortex A55		 1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3100 МГц 3000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 4 нм 6 нм
TDP 6 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G610 MC6 Mali-G77 MC9
Архитектура Valhall 3 Valhall
Частота GPU 950 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 6 9
Шейдерных блоков 96 144
FLOPS 1442 Гфлопс 980 Гфлопс
Версия Vulcan 1.2 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 580 MediaTek APU 570
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 320МП 1x 200МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем MediaTek UltraSave 2.0 -
Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 19
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 4700 Мбит/с До 4700 Мбит/с
Скорость загрузки До 2500 Мбит/с До 2500 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2022 года Май 2023 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели MT6896Z MT6893
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 8200 Сайт MediaTek Dimensity 8050

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