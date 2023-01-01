Dimensity 8200 против Dimensity 8050
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 8200 (с графикой Mali-G610 MC6) и Dimensity 8050 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 8200
- Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
- Показывает на 47% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с)
- Набирает больше (на 22%) баллов в AnTuTu 9 – 834K vs 684K
- Выше частота графического ускорителя (на 12%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|209378
|-
|GPU
|337864
|-
|Memory
|127383
|-
|UX
|164471
|-
|Total score
|834664
|684607
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 8200 +3%
979
947
Multi-Core Score
Dimensity 8200 +27%
4012
3167
3DMark
|Graphics test
|39 FPS
|-
|Score
|6572
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 8200 и Dimensity 8050
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.1 ГГц – Cortex A78
3x 3 ГГц – Cortex A78
4x 2 ГГц – Cortex A55
|1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|3100 МГц
|3000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|4 нм
|6 нм
|TDP
|6 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G610 MC6
|Mali-G77 MC9
|Архитектура
|Valhall 3
|Valhall
|Частота GPU
|950 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|6
|9
|Шейдерных блоков
|96
|144
|FLOPS
|1442 Гфлопс
|980 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.2
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|MediaTek APU 580
|MediaTek APU 570
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 320МП
|1x 200МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|MediaTek UltraSave 2.0
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 21
|LTE Cat. 19
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 4700 Мбит/с
|До 4700 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 2500 Мбит/с
|До 2500 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2022 года
|Май 2023 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|MT6896Z
|MT6893
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 8200
|Сайт MediaTek Dimensity 8050
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