MediaTek Dimensity 8050 GPU: Mali-G77 MC9

Mali-G77 MC9 Ядра: 8

8 Частота: 3000 МГц MediaTek Dimensity 8050 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 9 мая 2023 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-A78 на 3000 МГц, 3 ядра Cortex-A78 на 2600 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 2000 МГц.

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Обзор Производительность CPU 72 Производительность в играх 58 Энергоэффективность 84 Итоговая оценка 70

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы MediaTek Dimensity 8050 695309 Total score 695309 Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score 957 Multi-Core Score 3213

Технические характеристики Подробные характеристики чипа Dimensity 8050 c графикой Mali-G77 MC9

Центральный процессор Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-A78

3x 2.6 ГГц – Cortex-A78

4x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 Частота 3000 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A Техпроцесс 6 нм

Графический ускоритель GPU Mali-G77 MC9 Архитектура Valhall Частота GPU 850 МГц Вычислительных блоков 9 Шейдерных блоков 144 FLOPS 980 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 Версия OpenCL 2.0 Версия DirectX 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Шина 4x 16 Бит Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек Объем До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор MediaTek APU 570 Тип накопителя UFS 3.1 Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП Запись видео 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 19 Поддержка 5G Да Скорость скачивания До 4700 Мбит/с Скорость загрузки До 2500 Мбит/с Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC