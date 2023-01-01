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MediaTek Dimensity 8050

MediaTek Dimensity 8050
  • GPU: Mali-G77 MC9
  • Ядра: 8
  • Частота: 3000 МГц
MediaTek Dimensity 8050 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 9 мая 2023 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex-A78 на 3000 МГц, 3 ядра Cortex-A78 на 2600 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 2000 МГц.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Обзор

Производительность CPU
72
Производительность в играх
58
Энергоэффективность
84
Итоговая оценка
70

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
MediaTek Dimensity 8050
695309
Total score 695309
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
957
Multi-Core Score
3213

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Dimensity 8050 c графикой Mali-G77 MC9

Центральный процессор

Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 3000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MC9
Архитектура Valhall
Частота GPU 850 МГц
Вычислительных блоков 9
Шейдерных блоков 144
FLOPS 980 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 570
Тип накопителя UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП
Запись видео 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 19
Поддержка 5G Да
Скорость скачивания До 4700 Мбит/с
Скорость загрузки До 2500 Мбит/с
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2023 года
Класс Средний класс
Номер модели MT6893
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 8050

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