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Dimensity 8050 против Dimensity 6080

Dimensity 8050
VS
Dimensity 6080
Dimensity 8050
Dimensity 6080

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 8050 (с графикой Mali-G77 MC9) и Dimensity 6080 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 8050
  • Показывает в 4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17.07 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 70%) баллов в AnTuTu 9 – 687K vs 405K
  • На 25% выше частота процессора (3000 против 2400 МГц)
Преимущества MediaTek Dimensity 6080
  • Выше частота графического ускорителя (на 12%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 8050
vs
Dimensity 6080

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 8050 +70%
687887
Dimensity 6080
405048
Total score 687887 405048
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 8050 и Dimensity 6080

Центральный процессор

Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3000 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 6 нм 6 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MC9 Mali-G57 MC2
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU 850 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 9 2
Шейдерных блоков 144 32
FLOPS 980 Гфлопс 243 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 570 Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 4700 Мбит/с До 2770 Мбит/с
Скорость загрузки До 2500 Мбит/с До 1250 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2023 года Июнь 2023 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6893 MT6833GP
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 8050 Сайт MediaTek Dimensity 6080

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