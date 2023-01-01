Dimensity 8050 против Dimensity 6080
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 8050 (с графикой Mali-G77 MC9) и Dimensity 6080 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 8050
- Показывает в 4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17.07 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 70%) баллов в AnTuTu 9 – 687K vs 405K
- На 25% выше частота процессора (3000 против 2400 МГц)
Преимущества MediaTek Dimensity 6080
- Выше частота графического ускорителя (на 12%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|Total score
|687887
|405048
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 8050 +27%
945
744
Multi-Core Score
Dimensity 8050 +60%
3183
1990
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 8050 и Dimensity 6080
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|3000 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|6 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MC9
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Valhall
|Valhall
|Частота GPU
|850 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|9
|2
|Шейдерных блоков
|144
|32
|FLOPS
|980 Гфлопс
|243 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 34.1 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|MediaTek APU 570
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 19
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 4700 Мбит/с
|До 2770 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 2500 Мбит/с
|До 1250 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2023 года
|Июнь 2023 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6893
|MT6833GP
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 8050
|Сайт MediaTek Dimensity 6080
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