Helio G99 против Dimensity 8050
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Dimensity 8050 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
36
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
27
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
84
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
44
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G99
- Выше частота графического ускорителя (на 29%)
Преимущества MediaTek Dimensity 8050
- Показывает в 3.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17.1 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 84%) баллов в AnTuTu 9 – 684K vs 371K
- На 36% выше частота процессора (3000 против 2200 МГц)
- Более новый - выпущен на позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|103872
|-
|GPU
|84760
|-
|Memory
|85275
|-
|UX
|100549
|-
|Total score
|371204
|684607
GeekBench 5
Single-Core Score
555
Dimensity 8050 +71%
947
Multi-Core Score
1815
Dimensity 8050 +74%
3167
|Image compression
|114.8 Mpixels/s
|-
|Face detection
|14.3 images/s
|-
|Speech recognition
|36.1 words/s
|-
|Machine learning
|30.2 images/s
|-
|Camera shooting
|16.4 images/s
|-
|HTML 5
|1.73 Mnodes/s
|-
|SQLite
|599.6 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|7 FPS
|-
|Score
|1230
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G99 и Dimensity 8050
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|3000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|6 нм
|6 нм
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC2
|Mali-G77 MC9
|Архитектура
|Valhall
|Valhall
|Частота GPU
|1100 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|9
|Шейдерных блоков
|32
|144
|FLOPS
|278 Гфлопс
|980 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17.1 Гбит/сек
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 10 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|MediaTek APU 570
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 200МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 19
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 650 Мбит/с
|До 4700 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 2500 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2022 года
|Май 2023 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6789
|MT6893
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G99
|Сайт MediaTek Dimensity 8050
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