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Dimensity 8100 против A17 Pro

Dimensity 8100
VS
A17 Pro
Dimensity 8100
A17 Pro

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 8100 (Mali-G610 MP6) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v10
  5. GeekBench 6
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 8100
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A17 Pro
  • Набирает существенно больше (на 82%) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 861K
  • Меньший размер транзистора (3 против 5 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 63%)
  • Показывает на 64% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 33% выше частота процессора (3780 против 2850 МГц)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 8100
vs
A17 Pro

AnTuTu 10

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 8100
861913
A17 Pro +82%
1568646
CPU 264317 373446
GPU 213797 579682
Memory 179911 283791
UX 208619 341416
Total score 861913 1568646
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 6

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Dimensity 8100
1138
A17 Pro +158%
2934
Multi-Core Score
Dimensity 8100
3607
A17 Pro +104%
7374
Asset compression 165.4 MB/sec 260.8 MB/sec
HTML 5 Browser 110.2 pages/sec 169.6 pages/sec
PDF Renderer 139.8 Mpixels/sec 178.5 Mpixels/sec
Image detection 79.5 images/sec 173.5 images/sec
HDR 116.3 Mpixels/sec 232.4 Mpixels/sec
Background blur 10.3 images/sec 27.9 images/sec
Photo processing 30 images/sec 79.1 images/sec
Ray tracing 4.71 Mpixels/sec 7.58 Mpixels/sec
Compute Score (GPU)
Dimensity 8100
4246
A17 Pro
н/д

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Dimensity 8100
5766
A17 Pro
н/д
Stability 98% -
Graphics test 34 FPS -
Score 5766 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 77 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 26 FPS
[High]		 -
Shadowgun Legends 74 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 98 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 57 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон OnePlus Ace
1080 x 2412		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 8100 и A17 Pro

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.78 ГГц –
4x 2.02 ГГц –
Количество ядер 8 6
Частота 2850 МГц 3780 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 16 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 3 нм
Количество транзисторов - 19 млрд.
TDP 6 Вт 8 Вт
Производство TSMC TSMC

Графический ускоритель

GPU Mali-G610 MP6 Apple A17 GPU
Архитектура Valhall 3rd gen Apple GPU
Частота GPU 860 МГц 1398 МГц
Вычислительных блоков 6 6
Шейдерных блоков - 128
Всего шейдеров - 768
FLOPS 1309 Гфлопс 2147.2 Гфлопс
Версия Vulkan 1.3 -
Версия OpenCL 2.0 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП -
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC -

Связь и сети

Модем MediaTek UltraSave 2.0 -
Поддержка 4G LTE Cat. 21 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 4700 Мбит/с До 7500 Мбит/с
Скорость загрузки До 2500 Мбит/с До 3500 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2022 года Сентябрь 2023 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MT6895Z/TCZA APL1V02
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 8100 -

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