Dimensity 8100 против A17 Pro VS Dimensity 8100 A17 Pro Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 8100 (Mali-G610 MP6) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Dimensity 8100 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A17 Pro Набирает существенно больше (на 82%) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 861K

Набирает существенно больше (на 82%) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 861K Меньший размер транзистора (3 против 5 нанометров)

Меньший размер транзистора (3 против 5 нанометров) Выше частота графического ускорителя (на 63%)

Выше частота графического ускорителя (на 63%) Показывает на 64% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Показывает на 64% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой На 33% выше частота процессора (3780 против 2850 МГц)

На 33% выше частота процессора (3780 против 2850 МГц) Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже

Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 10 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Dimensity 8100 861913 A17 Pro +82% 1568646 CPU 264317 373446 GPU 213797 579682 Memory 179911 283791 UX 208619 341416 Total score 861913 1568646 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке. Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 6 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Dimensity 8100 1138 A17 Pro +158% 2934 Multi-Core Score Dimensity 8100 3607 A17 Pro +104% 7374 Asset compression 165.4 MB/sec 260.8 MB/sec HTML 5 Browser 110.2 pages/sec 169.6 pages/sec PDF Renderer 139.8 Mpixels/sec 178.5 Mpixels/sec Image detection 79.5 images/sec 173.5 images/sec HDR 116.3 Mpixels/sec 232.4 Mpixels/sec Background blur 10.3 images/sec 27.9 images/sec Photo processing 30 images/sec 79.1 images/sec Ray tracing 4.71 Mpixels/sec 7.58 Mpixels/sec Compute Score (GPU) Dimensity 8100 4246 A17 Pro н/д

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Dimensity 8100 5766 A17 Pro н/д Stability 98% - Graphics test 34 FPS - Score 5766 -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 77 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Ultra] - Fortnite 26 FPS

[High] - Shadowgun Legends 74 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 98 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 57 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS

[Ultra] - Смартфон OnePlus Ace

1080 x 2412 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Dimensity 8100 и A17 Pro

Центральный процессор Архитектура 4x 2.85 ГГц – Cortex-A78

4x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 3.78 ГГц –

4x 2.02 ГГц – Количество ядер 8 6 Частота 2850 МГц 3780 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A Кэш L1 - 256 КБ Кэш L2 - 16 МБ Кэш L3 4 МБ - Техпроцесс 5 нм 3 нм Количество транзисторов - 19 млрд. TDP 6 Вт 8 Вт Производство TSMC TSMC

Графический ускоритель GPU Mali-G610 MP6 Apple A17 GPU Архитектура Valhall 3rd gen Apple GPU Частота GPU 860 МГц 1398 МГц Вычислительных блоков 6 6 Шейдерных блоков - 128 Всего шейдеров - 768 FLOPS 1309 Гфлопс 2147.2 Гфлопс Версия Vulkan 1.3 - Версия OpenCL 2.0 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Neural Engine Тип накопителя UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 - Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП - Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC -

Связь и сети Модем MediaTek UltraSave 2.0 - Поддержка 4G LTE Cat. 21 - Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 4700 Мбит/с До 7500 Мбит/с Скорость загрузки До 2500 Мбит/с До 3500 Мбит/с Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.3 5.3 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Март 2022 года Сентябрь 2023 года Класс Флагман Флагман Номер модели MT6895Z/TCZA APL1V02 Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 8100 -