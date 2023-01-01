Dimensity 8100 против A17 Pro
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 8100 (Mali-G610 MP6) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
98
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 8100
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A17 Pro
- Набирает существенно больше (на 82%) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 861K
- Меньший размер транзистора (3 против 5 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 63%)
- Показывает на 64% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 33% выше частота процессора (3780 против 2850 МГц)
- Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 10
|CPU
|264317
|373446
|GPU
|213797
|579682
|Memory
|179911
|283791
|UX
|208619
|341416
|Total score
|861913
|1568646
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 6
Single-Core Score
1138
A17 Pro +158%
2934
Multi-Core Score
3607
A17 Pro +104%
7374
|Asset compression
|165.4 MB/sec
|260.8 MB/sec
|HTML 5 Browser
|110.2 pages/sec
|169.6 pages/sec
|PDF Renderer
|139.8 Mpixels/sec
|178.5 Mpixels/sec
|Image detection
|79.5 images/sec
|173.5 images/sec
|HDR
|116.3 Mpixels/sec
|232.4 Mpixels/sec
|Background blur
|10.3 images/sec
|27.9 images/sec
|Photo processing
|30 images/sec
|79.1 images/sec
|Ray tracing
|4.71 Mpixels/sec
|7.58 Mpixels/sec
3DMark
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|34 FPS
|-
|Score
|5766
|-
Игры
|PUBG Mobile
|77 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|26 FPS
[High]
|-
|Shadowgun Legends
|74 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|98 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|57 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|59 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|OnePlus Ace
1080 x 2412
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 8100 и A17 Pro
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 3.78 ГГц –
4x 2.02 ГГц –
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2850 МГц
|3780 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv9-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|16 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|3 нм
|Количество транзисторов
|-
|19 млрд.
|TDP
|6 Вт
|8 Вт
|Производство
|TSMC
|TSMC
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G610 MP6
|Apple A17 GPU
|Архитектура
|Valhall 3rd gen
|Apple GPU
|Частота GPU
|860 МГц
|1398 МГц
|Вычислительных блоков
|6
|6
|Шейдерных блоков
|-
|128
|Всего шейдеров
|-
|768
|FLOPS
|1309 Гфлопс
|2147.2 Гфлопс
|Версия Vulkan
|1.3
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|-
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|-
Связь и сети
|Модем
|MediaTek UltraSave 2.0
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 21
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 4700 Мбит/с
|До 7500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 2500 Мбит/с
|До 3500 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2022 года
|Сентябрь 2023 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|MT6895Z/TCZA
|APL1V02
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 8100
|-
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