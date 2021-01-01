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Dimensity 900 против A13 Bionic

Dimensity 900
VS
A13 Bionic
Dimensity 900
A13 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek Dimensity 900 (Mali-G68 MC4) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 900
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
Преимущества Apple A13 Bionic
  • На 11% выше частота процессора (2660 против 2400 МГц
  • Набирает немного больше (на 8%) баллов в AnTuTu 8 – 526K vs 487K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 900
vs
A13 Bionic

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 900
487978
A13 Bionic +8%
526214
CPU - 158367
GPU - 218423
Memory - 65604
UX - 80367
Total score 487978 526214

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 151.6 Mpixels/s
Face detection - 29.65 images/s
Speech recognition - 87.4 words/s
Machine learning - 72.5 images/s
Camera shooting - 33.75 images/s
HTML 5 - 3.81 Mnodes/s
SQLite - 901.1 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 57 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 60 FPS
[Ultra]
Fortnite - 60 FPS
[High]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 59 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Apple iPhone 11 Pro
828 x 1792
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 900 и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2400 МГц 2660 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 48 КБ
Кэш L2 - 4 МБ
Техпроцесс 6 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8.5 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4 Apple A13 Bionic GPU
Архитектура Valhall 2 -
Вычислительных блоков 4 4
FLOPS - 736 Гфлопс
Версия Vulcan - 1.1
Версия OpenCL - 2.1
Версия DirectX - 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц -
Шина - 2x 32 Бит
Объем До 16 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Yes, Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио - AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 220 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2021 года Сентябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MT6877 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 900 -

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Комментарии

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