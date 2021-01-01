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Dimensity 9000 против Google Tensor

Dimensity 9000
VS
Google Tensor
Dimensity 9000
Google Tensor

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 9000 (с графикой Mali Mali-G710) и Google Tensor (Mali-G78 MP20). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 9000
  • На 4 МБ больше кэша третьего уровня
  • Набирает существенно больше (на 50%) баллов в AnTuTu 9 – 1015K vs 677K
  • Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
  • На 9% выше частота процессора (3050 против 2800 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 9000
vs
Google Tensor

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 9000 +50%
1015677
Google Tensor
677665
CPU - 167563
GPU - 278665
Memory - 91371
UX - 138716
Total score 1015677 677665
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 9000 и Google Tensor

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.05 ГГц – Cortex-X2
3x 1.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 2x 2.8 ГГц – Cortex-X1
2x 2.25 ГГц – Cortex A76
4x 1.8 ГГц – Cortex A55
Количество ядер 8 8
Частота 3050 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.4-A
Кэш L1 1024 КБ -
Кэш L2 3.5 МБ -
Кэш L3 8 МБ 4 МБ
Техпроцесс 4 нм 5 нм
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali Mali-G710 Mali-G78 MP20
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU 850 МГц 848 МГц
Вычислительных блоков 10 20
Шейдерных блоков - 320
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти 3750 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 60 Гбит/сек -
Объем - До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Tensor Processing Unit
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 320МП, 3x 32МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS, 4K при 120FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2021 года Октябрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MT6983 -
Официальный сайт - Сайт Google Tensor

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