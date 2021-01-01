Dimensity 9000 против Google Tensor
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 9000 (с графикой Mali Mali-G710) и Google Tensor (Mali-G78 MP20). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 9000
- На 4 МБ больше кэша третьего уровня
- Набирает существенно больше (на 50%) баллов в AnTuTu 9 – 1015K vs 677K
- Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
- На 9% выше частота процессора (3050 против 2800 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|167563
|GPU
|-
|278665
|Memory
|-
|91371
|UX
|-
|138716
|Total score
|1015677
|677665
GeekBench 5
Single-Core Score
1053
Multi-Core Score
2866
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 9000 и Google Tensor
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.05 ГГц – Cortex-X2
3x 1.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|2x 2.8 ГГц – Cortex-X1
2x 2.25 ГГц – Cortex A76
4x 1.8 ГГц – Cortex A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|3050 МГц
|2800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.4-A
|Кэш L1
|1024 КБ
|-
|Кэш L2
|3.5 МБ
|-
|Кэш L3
|8 МБ
|4 МБ
|Техпроцесс
|4 нм
|5 нм
|TDP
|-
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali Mali-G710
|Mali-G78 MP20
|Архитектура
|Valhall
|Valhall
|Частота GPU
|850 МГц
|848 МГц
|Вычислительных блоков
|10
|20
|Шейдерных блоков
|-
|320
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5
|Частота памяти
|3750 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 60 Гбит/сек
|-
|Объем
|-
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Tensor Processing Unit
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 320МП, 3x 32МП
|-
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS, 4K при 120FPS
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2021 года
|Октябрь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|MT6983
|-
|Официальный сайт
|-
|Сайт Google Tensor
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