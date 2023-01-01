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Helio G37 против Helio G36

Helio G37
VS
Helio G36
Helio G37
Helio G36

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G37 (с графикой PowerVR GE8320) и Helio G36 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G37
  • На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G36
  • Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G37
vs
Helio G36

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G37 +1%
114461
Helio G36
113010
CPU 33595 -
GPU 16969 -
Memory 25788 -
UX 38644 -
Total score 114461 113010
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G37 +2%
178
Helio G36
175
Multi-Core Score
Helio G37 +1%
938
Helio G36
925

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G37 и Helio G36

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8320 PowerVR GE8320
Архитектура Rogue Rogue
Частота GPU 680 МГц 680 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 50МП, 2x 13МП 1x 50МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Февраль 2022 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели MT6765V/CB -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G37 Сайт MediaTek Helio G36

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