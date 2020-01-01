Helio G85 против Dimensity 700
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G85 (с графикой Mali-G52 MP2) и Dimensity 700 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
32
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
24
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
36
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G85
- Выше частота графического ускорителя (на 5%)
Преимущества MediaTek Dimensity 700
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 44%) баллов в AnTuTu 8 – 286K vs 198K
- На 27% выше пропускная способность памяти (17.07 против 13.41 Гбит/с)
- Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|74145
|-
|GPU
|34415
|-
|Memory
|42573
|-
|UX
|40577
|-
|Total score
|198042
|286122
GeekBench 5
Single-Core Score
359
Dimensity 700 +50%
538
Multi-Core Score
1283
Dimensity 700 +35%
1727
Игры
|PUBG Mobile
|43 FPS
[High]
|-
|Call of Duty: Mobile
|40 FPS
[Medium]
|-
|Fortnite
|21 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|49 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|51 FPS
[Medium]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|46 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Redmi Note 9
1080 x 2340
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G85 и Dimensity 700
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|7 нм
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MP2
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|1000 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|-
|FLOPS
|54 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.41 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Engine
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|До 211 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2020 года
|Ноябрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G85
|Сайт MediaTek Dimensity 700
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