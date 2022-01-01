Helio G99 против Helio G85 VS Helio G99 Helio G85 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Helio G85 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Helio G99 Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)

Набирает существенно больше (на 57%) баллов в AnTuTu 9 – 370K vs 236K

Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже

На 28% выше пропускная способность памяти (17.1 против 13.41 Гбит/с)

На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Helio G99 +57% 370493 Helio G85 236433 CPU 101532 65225 GPU 85043 56625 Memory 84788 39033 UX 101489 77494 Total score 370493 236433

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Helio G99 +56% 554 Helio G85 355 Multi-Core Score Helio G99 +44% 1822 Helio G85 1264 Image compression - 80.9 Mpixels/s Face detection - 11.9 images/s Speech recognition - 24.2 words/s Machine learning - 18.5 images/s Camera shooting - 9.29 images/s HTML 5 - 1.55 Mnodes/s SQLite - 407.8 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Helio G99 +73% 1229 Helio G85 711 Stability 98% 97% Graphics test 7 FPS 4 FPS Score 1229 711

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 45 FPS

[High] Call of Duty: Mobile - 40 FPS

[Medium] Fortnite - 21 FPS

[Low] Shadowgun Legends - 49 FPS

[Low] World of Tanks Blitz - 51 FPS

[Medium] Mobile Legends: Bang Bang - 46 FPS

[Ultra] Смартфон - Xiaomi Redmi Note 9

1080 x 2340 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Helio G99 и Helio G85

Центральный процессор Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2 ГГц – Cortex-A75

6x 1.8 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 8 Частота 2200 МГц 2000 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A Техпроцесс 6 нм 12 нм TDP - 5 Вт

Графический ускоритель GPU Mali-G57 MC2 Mali-G52 MP2 Архитектура Valhall Bifrost Частота GPU - 1000 МГц Вычислительных блоков 2 2 Шейдерных блоков 32 32 FLOPS - 59 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.0 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 4266 МГц 1800 МГц Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек До 13.41 Гбит/сек Объем До 10 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Neural Engine Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.1 Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП Запись видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS Воспроизведение видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9 Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 7 Поддержка 5G Нет Нет Скорость скачивания - До 300 Мбит/с Скорость загрузки - До 100 Мбит/с Wi-Fi 5 5 Bluetooth 5.2 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация Дата анонса Май 2022 года Апрель 2020 года Класс Средний класс Средний класс Номер модели - MT6769Z Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G99 Сайт MediaTek Helio G85