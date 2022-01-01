Helio G99 против Helio G85
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Helio G85 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G99
- Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 57%) баллов в AnTuTu 9 – 370K vs 236K
- Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
- На 28% выше пропускная способность памяти (17.1 против 13.41 Гбит/с)
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
|CPU
|101532
|65225
|GPU
|85043
|56625
|Memory
|84788
|39033
|UX
|101489
|77494
|Total score
|370493
|236433
GeekBench 5
|Image compression
|-
|80.9 Mpixels/s
|Face detection
|-
|11.9 images/s
|Speech recognition
|-
|24.2 words/s
|Machine learning
|-
|18.5 images/s
|Camera shooting
|-
|9.29 images/s
|HTML 5
|-
|1.55 Mnodes/s
|SQLite
|-
|407.8 Krows/s
3DMark
|Stability
|98%
|97%
|Graphics test
|7 FPS
|4 FPS
|Score
|1229
|711
Игры
|PUBG Mobile
|-
|45 FPS
[High]
|Call of Duty: Mobile
|-
|40 FPS
[Medium]
|Fortnite
|-
|21 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|49 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|51 FPS
[Medium]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|46 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Redmi Note 9
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G99 и Helio G85
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|6 нм
|12 нм
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC2
|Mali-G52 MP2
|Архитектура
|Valhall
|Bifrost
|Частота GPU
|-
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|32
|FLOPS
|-
|59 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|4266 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17.1 Гбит/сек
|До 13.41 Гбит/сек
|Объем
|До 10 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2022 года
|Апрель 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6769Z
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G99
|Сайт MediaTek Helio G85
Опрос
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