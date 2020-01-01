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MediaTek Helio G85

MediaTek Helio G85

MediaTek Helio G85 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 30 апреля 2020 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A75 на 2000 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 1800 МГц.

Производительность CPU
32
Производительность в играх
25
Энергоэффективность
54
Итоговая оценка
36

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
355
Geekbench 5 (многоядерный)
1278
AnTuTu Benchmark 8
205538

Смартфоны

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Смартфоны с Helio G85AnTuTu v8
1. Xiaomi Redmi 10X 4G206237
2. Xiaomi Redmi Note 9202100

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Helio G85 c графикой Mali-G52 MP2

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP2
Архитектура Bifrost
Частота GPU 1000 МГц
Ядер 2
Версия Vulcan 1.0
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.41 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2020 года
Класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G85

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