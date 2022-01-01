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Unisoc T606 против Helio G85

Unisoc T606
VS
Helio G85
Unisoc T606
Helio G85

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc T606 (с графикой Mali-G57 MP1) и MediaTek Helio G85 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc T606
  • Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
Преимущества MediaTek Helio G85
  • Набирает существенно больше (на 58%) баллов в AnTuTu 9 – 236K vs 149K
  • Выше частота графического ускорителя (на 54%)
  • На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc T606
vs
Helio G85

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Unisoc T606
149981
Helio G85 +58%
236433
CPU 60739 65225
GPU 24375 56625
Memory 33135 39033
UX 32172 77494
Total score 149981 236433
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Unisoc T606
309
Helio G85 +15%
355
Multi-Core Score
Unisoc T606
1172
Helio G85 +8%
1264
Image compression - 80.9 Mpixels/s
Face detection - 11.9 images/s
Speech recognition - 24.2 words/s
Machine learning - 18.5 images/s
Camera shooting - 9.29 images/s
HTML 5 - 1.55 Mnodes/s
SQLite - 407.8 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Unisoc T606
397
Helio G85 +79%
711
Stability - 97%
Graphics test 2 FPS 4 FPS
Score 397 711

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 45 FPS
[High]
Call of Duty: Mobile - 40 FPS
[Medium]
Fortnite - 21 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 49 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 51 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 46 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Redmi Note 9
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc T606 и Helio G85

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.6 ГГц – Cortex-A75
6x 1.6 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.2-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MP1 Mali-G52 MP2
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU 650 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 16 32
FLOPS - 59 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.41 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2021 года Апрель 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6769Z
Официальный сайт Сайт Unisoc T606 Сайт MediaTek Helio G85

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