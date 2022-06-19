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Helio G99 против Helio G96

Helio G99
VS
Helio G96
Helio G99
Helio G96

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии (2)

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G99
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • На 7% выше частота процессора (2200 против 2050 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G99
vs
Helio G96

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G99
н/д
Helio G96
328546
CPU - 91356
GPU - 79799
Memory - 59837
UX - 99762
Total score - 328546
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G99
н/д
Helio G96
537
Multi-Core Score
Helio G99
н/д
Helio G96
1872

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Helio G99
н/д
Helio G96
1095
Stability - 99%
Graphics test - 6 FPS
Score - 1095

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 72 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 42 FPS
[Medium]
Fortnite - 26 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 58 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 66 FPS
[Medium]
Genshin Impact - 23 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 51 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Poco M4 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G99 и Helio G96

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 12 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali G57 MC2
Архитектура Valhall Valhall
Частота GPU - 950 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 4266 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек До 17.1 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Июнь 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MT6781
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G99 Сайт MediaTek Helio G96

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9 (75%)
3 (25%)
Всего проголосовало: 12

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Комментарии

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Роман 19 июня 2022 13:57
Кто знает, одно дело на бумаге, другое дело в смартфоне
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Игорь 19 июня 2022 01:18
Ух ты, это 6 нанометров такой прирост по процессорной части дали? Ведь прибавка всего 150 МГц по мощным ядрам, не так уж и много. Очень интересно, сколько новый G99 будет набирать в Антуту. А вот в играх, походу, никакого прироста не будет.
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