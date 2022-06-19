Helio G99 против Helio G96 VS Helio G99 Helio G96 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Обзор Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100) Производительность CPU Скорость работы центрального процессора Helio G99 68 Helio G96 39 Энергоэффективность Рейтинг потенциальной энергоэффективности Helio G99 84 Helio G96 63 Итоговая оценка Общая оценка чипа по всем показателям Helio G99 73 Helio G96 42

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Helio G99 Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)

Более новый - выпущен на 11 месяцев позже

На 7% выше частота процессора (2200 против 2050 МГц)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Helio G99 н/д Helio G96 328546 CPU - 91356 GPU - 79799 Memory - 59837 UX - 99762 Total score - 328546

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Helio G99 н/д Helio G96 537 Multi-Core Score Helio G99 н/д Helio G96 1872

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Helio G99 н/д Helio G96 1095 Stability - 99% Graphics test - 6 FPS Score - 1095

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 72 FPS

[Low] Call of Duty: Mobile - 42 FPS

[Medium] Fortnite - 26 FPS

[Low] Shadowgun Legends - 58 FPS

[Low] World of Tanks Blitz - 66 FPS

[Medium] Genshin Impact - 23 FPS

[Low] Mobile Legends: Bang Bang - 51 FPS

[Ultra] Смартфон - Xiaomi Poco M4 Pro

1080 x 2400 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Helio G99 и Helio G96

Центральный процессор Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 8 Частота 2200 МГц 2050 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A Техпроцесс 6 нм 12 нм

Графический ускоритель GPU Mali-G57 MC2 Mali G57 MC2 Архитектура Valhall Valhall Частота GPU - 950 МГц Вычислительных блоков 2 2 Шейдерных блоков 32 32 Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 4266 МГц 2133 МГц Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек До 17.1 Гбит/сек Объем До 10 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Да Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.2 Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 16МП Запись видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS Воспроизведение видео 2K при 30FPS 2K при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9 Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 13 Поддержка 5G Нет Нет Wi-Fi 5 5 Bluetooth 5.2 5.2 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Май 2022 года Июнь 2021 года Класс Средний класс Средний класс Номер модели - MT6781 Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G99 Сайт MediaTek Helio G96