Helio G99 против Helio G96
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G99
- Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
- На 7% выше частота процессора (2200 против 2050 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
|CPU
|-
|91356
|GPU
|-
|79799
|Memory
|-
|59837
|UX
|-
|99762
|Total score
|-
|328546
GeekBench 5
3DMark
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|6 FPS
|Score
|-
|1095
Игры
|PUBG Mobile
|-
|72 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|42 FPS
[Medium]
|Fortnite
|-
|26 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|58 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|66 FPS
[Medium]
|Genshin Impact
|-
|23 FPS
[Low]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|51 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Poco M4 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G99 и Helio G96
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|6 нм
|12 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC2
|Mali G57 MC2
|Архитектура
|Valhall
|Valhall
|Частота GPU
|-
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|32
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|4266 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17.1 Гбит/сек
|До 17.1 Гбит/сек
|Объем
|До 10 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2022 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6781
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G99
|Сайт MediaTek Helio G96
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