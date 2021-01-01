MediaTek Helio G96
MediaTek Helio G96 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 16 июня 2021 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A76 на 2050 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.
Производительность CPU
40
Производительность в играх
32
Энергоэффективность
60
Итоговая оценка
44
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 8
MediaTek Helio G96
302149
|Total score
|302149
GeekBench 5
Single-Core Score
494
Multi-Core Score
1630
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Helio G96 c графикой Mali G57 MC2
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G57 MC2
|Архитектура
|Valhall
|Частота GPU
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|Шейдерных блоков
|32
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G96