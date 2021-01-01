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MediaTek Helio G96

MediaTek Helio G96

MediaTek Helio G96 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 16 июня 2021 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A76 на 2050 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.

Производительность CPU
40
Производительность в играх
32
Энергоэффективность
60
Итоговая оценка
44

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
MediaTek Helio G96
302149
Total score 302149

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
494
Multi-Core Score
1630

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Helio G96 c графикой Mali G57 MC2

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм

Графический ускоритель

GPU Mali G57 MC2
Архитектура Valhall
Частота GPU 850 МГц
Вычислительных блоков 2
Шейдерных блоков 32
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2021 года
Класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G96

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