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Helio P35 против Helio G85

Helio P35
Helio P35
VS
Helio G85
Helio G85

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio P35 (с графикой IMG PowerVR GE8320) и Helio G85 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P35
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
  • На 11% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.41 Гбит/с)
Преимущества MediaTek Helio G85
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 195K vs 98K
  • Выше частота графического ускорителя (на 47%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
  • Показывает на 21% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Helio P35
170
Helio G85 +112%
361
Geekbench 5 (многоядерный)
Helio P35
978
Helio G85 +30%
1274
AnTuTu Benchmark 8
Helio P35
98266
Helio G85 +99%
195961

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio P35 и Helio G85

Центральный процессор

Архитектура 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU IMG PowerVR GE8320 Mali-G52 MP2
Архитектура Rogue Bifrost
Частота GPU 680 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 64 32
FLOPS 44.8 Гфлопс 54 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 13.41 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 25МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Апрель 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели MT6765 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio P35 Сайт MediaTek Helio G85

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Комментарии

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