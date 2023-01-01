Snapdragon 4 Gen 2 против Helio G99
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (с графикой Adreno) и MediaTek Helio G99 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
36
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
84
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
44
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
- Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
- На 50% выше пропускная способность памяти (25.6 против 17.1 Гбит/с)
- Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|103872
|GPU
|-
|84760
|Memory
|-
|85275
|UX
|-
|100549
|Total score
|-
|370897
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 4 Gen 2 +61%
890
554
Multi-Core Score
Snapdragon 4 Gen 2 +42%
2588
1817
|Image compression
|-
|114.8 Mpixels/s
|Face detection
|-
|14.3 images/s
|Speech recognition
|-
|36.1 words/s
|Machine learning
|-
|30.2 images/s
|Camera shooting
|-
|16.4 images/s
|HTML 5
|-
|1.73 Mnodes/s
|SQLite
|-
|599.6 Krows/s
3DMark
|Stability
|-
|98%
|Graphics test
|-
|7 FPS
|Score
|-
|1230
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 4 Gen 2 и Helio G99
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|4 нм
|6 нм
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall
|Частота GPU
|-
|1100 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|2
|Шейдерных блоков
|-
|32
|FLOPS
|-
|278 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 25.6 Гбит/сек
|До 17.1 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.2, UFS 3.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X61
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 650 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 900 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2023 года
|Май 2022 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM4450
|MT6789
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
|Сайт MediaTek Helio G99
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