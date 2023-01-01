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Snapdragon 4 Gen 2 против Helio G99

Snapdragon 4 Gen 2
VS
Helio G99
Snapdragon 4 Gen 2
Helio G99

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (с графикой Adreno) и MediaTek Helio G99 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • На 50% выше пропускная способность памяти (25.6 против 17.1 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 4 Gen 2
vs
Helio G99

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU - 103872
GPU - 84760
Memory - 85275
UX - 100549
Total score - 370897
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Snapdragon 4 Gen 2 +42%
2588
Helio G99
1817
Image compression - 114.8 Mpixels/s
Face detection - 14.3 images/s
Speech recognition - 36.1 words/s
Machine learning - 30.2 images/s
Camera shooting - 16.4 images/s
HTML 5 - 1.73 Mnodes/s
SQLite - 599.6 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 98%
Graphics test - 7 FPS
Score - 1230

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 4 Gen 2 и Helio G99

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 4 нм 6 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno Mali-G57 MC2
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU - 1100 МГц
Вычислительных блоков - 2
Шейдерных блоков - 32
FLOPS - 278 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек До 17.1 Гбит/сек
Объем - До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2, UFS 3.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Snapdragon X61 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 650 Мбит/с
Скорость загрузки До 900 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июнь 2023 года Май 2022 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM4450 MT6789
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Сайт MediaTek Helio G99

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