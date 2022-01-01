Snapdragon 480 Plus против Snapdragon 4 Gen 1
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 480 Plus (с графикой Adreno 619) и Snapdragon 4 Gen 1 (Adreno). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480 Plus
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
- Меньший размер транзистора (6 против 8 нанометров)
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
- Набирает больше (на 11%) баллов в AnTuTu 9 – 382K vs 344K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
|CPU
|104396
|113829
|GPU
|84968
|92314
|Memory
|62467
|68007
|UX
|95340
|110869
|Total score
|344754
|382793
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 4 Gen 1 +16%
619
Multi-Core Score
1651
Snapdragon 4 Gen 1 +11%
1838
3DMark
|Graphics test
|5 FPS
|-
|Score
|977
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 Plus и Snapdragon 4 Gen 1
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
|2x 2 ГГц – Cortex-A78
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|Техпроцесс
|8 нм
|6 нм
|TDP
|3 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619
|Adreno
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno
|Частота GPU
|825 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|-
|Шейдерных блоков
|128
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|UFS 2.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 25МП
|1x 108МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X51
|Snapdragon X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2021 года
|Октябрь 2022 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|SM4350-AC
|SM4375
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480 Plus
|Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
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