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Snapdragon 480 против Helio G85

Snapdragon 480
Snapdragon 480
VS
Helio G85
Helio G85

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 480 (с графикой Adreno 619) и MediaTek Helio G85 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • На 27% выше пропускная способность памяти (17 против 13.41 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 23%) баллов в AnTuTu 8 – 244K vs 198K
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 480
vs
Helio G85

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 480 +23%
244695
Helio G85
198238
CPU - 74145
GPU - 34415
Memory - 42573
UX - 40577
Total score 244695 198238

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 43 FPS
[High]
Call of Duty: Mobile - 40 FPS
[Medium]
Fortnite - 21 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 49 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 51 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 46 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Redmi Note 9
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и Helio G85

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 12 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Mali-G52 MP2
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU - 1000 МГц
Вычислительных блоков - 2
Шейдерных блоков - 32
FLOPS - 54 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 13.41 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 25МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X51 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Апрель 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SM4350 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 480 Сайт MediaTek Helio G85

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Комментарии

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